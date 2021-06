Alexandre Arnault e Géraldine Guyot e il loro matrimonio in Puglia. L’erede de gruppo di lusso LVMH sposerà questa estate in Italia la stilista di un noto marchio di accessori francese: D’Estrëe.

La famiglia Arnault

Alexandre è figlio di Bernard Arnault, nientepopdimeno che l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 192.4 miliardi di dollari, secondo Forbes. Mentre Jeff Bezos ha costruito la sua fortuna come proprietario del “negozio” più famoso di Internet, Bernard Arnault ha creato la sua ricchezza da una serie di aziende specializzate in articoli di alta fascia. Parliamo di note company di lusso che producono pellami pregiati, abiti di alta moda e liquori “da ricchi”. LVMH è il capostipite di numerosi nomi di fama mondiale nel settore del lusso, tra cui Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët, Hennessy e ora Tiffany. Arnault, 72 anni, si è fatto strada in una partecipazione di controllo dell’azienda alla fine degli anni ’80, in una saga che gli è valsa il soprannome di “il lupo in cashmere”. È stato determinante nel forgiarlo in quello che è oggi il più grande venditore di lusso al mondo. Ora Arnault parteciperà al matrimonio del suo secondogenito in Puglia.

Il matrimonio

«Fidanzato con la mia anima gemella e la mia migliore amica», ha detto ai suoi 119.000 follower su Instagram. Alexandre Arnault ha così rivelato, il 22 dicembre 2020, che si preparava a sposare la sua compagna Geraldine Guyot. Una notizia subito rilanciata dalla diretta interessata, creatrice del marchio D’Estrëe. «Mille volte sì», si è entusiasmata nella didascalia di una foto della coppia. L’annuncio arriva sette mesi dopo il matrimonio di Antoine, il figlio maggiore di Bernard Arnault, e Natalia Vodianova.

Nuovo inizio

Il 28enne, appena nominato vicepresidente dello sviluppo prodotto e della comunicazione di Tiffany & Co, si è infatti trasferito a New York. Proprio come la sua futura moglie che, supervisiona le attività del suo marchio di borse e cappelli dalla loro nuova casa. «Non vedo l’ora di vivere il 2021, un anno entusiasmante con i suoi cambiamenti e nuovi orizzonti,- ha scritto la stilista su Instagram l’8 gennaio- Ci trasferiremo a New York e da lì gestirò @destree». I due futuri coniugi Arnault hanno decido di festeggiare il matrimonio in Puglia.