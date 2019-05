Matilda e Pablo Ferragni non lasciano dubbi: il Bouledogue Francese è super fashionable!

Era il 21 settembre 2010 quando la fashion blogger e da poco eletta influencer numero uno al mondo, Chiara Ferragni, ci ha presentato per la prima volta la sua dolce French Bulldog Matilda. Sono passati nove anni ma la cagnolina continua ad essere la sua compagna di viaggi e di avventure preferita! Conosciamo meglio questa fortunata quattro zampe.

Prima o poi sarà capitato a tutti di vederla in uno scatto o in qualche Instagram stories al fianco della sua adorata Chiara e del marito e cantante Fedez. Ciò che questa cagnolina ci ha insegnato da subito è che non si deve mai aver paura di viaggiare: da Los Angeles a Milano, Matilda in questi anni ha sempre accompagnato Chiara nei suoi continui spostamenti, come una vera globetrotter!

Il suo profilo Instagram ha raggiunto quasi 307 mila follower, insomma, quando essere influencer è di famiglia, il destino sembra essere segnato.

Galeotta fu la strofa della canzone di Fedez Vorrei ma non posto in cui il rapper cantava “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton / Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” riferendosi proprio a lei. Sembra proprio che questa dedica sia stata la base di partenza da cui tutto è partito. Gli appuntamenti di nascosto, uscire allo scoperto, il fidanzamento in diretta ed infine il matrimonio e baby Leo.

Non mancano neppure i baby sitter d’eccezione tra i quali l’ex fidanzato della Ferragni, Riccardo Pozzoli, la sorella Valentina e il suo ragazzo Luca, insomma, è circondata da vere e proprie star del web che di giorno in giorno aumentano la sua popolarità.

Intanto, un’altra star è arrivata in famiglia, a dicembre del 2017. Il piccolo Pablo, che da subito ha fatto il proprio ingresso nel mondo social, collezionando su Instagram, ad oggi, 90mila follower. Lui e la cugina maggiore Matilda hanno fatto da subito amicizia. Fra biondi ci si intende!

