Matilda De Angelis vince il David di Donatello e sbaraglia la concorrenza: “Voi siete pazzi!”

“La mia pelle in questo film sembrerà pazzesca quando lo vedrete (se lo vedrete) al cinema. La verità è che non è così. Ricordatevi di non credere a tutto quello che vedete. Non ammazzatevi per raggiungere canoni estetici che non esistono. Valete molto più di tutto questo e ricordate: siate gentili e pazienti con voi stessi”. Queste le parole di Matilda De Angelis riferite a uno sfogo che le aveva invaso il viso poco tempo fa.

Matilda De Angelis vince il David di Donatello e sbaraglia la concorrenza

Ora Matilda De Angelis è stata premiata alla 66esima edizione dei David di Donatello. Questa edizione si è aperta con l’intensa performance di Laura Pausini, proseguendo con la blasonatissima premiazione. Le prestigiose assegnazioni hanno preso il volo dal premio di miglior attrice non protagonista, per il quale hanno concorso delle validissime attrici. Matilda De Angelis con L’incredibile storia dell’isola delle rose, Benedetta Porcaroli con 18 regali, Barbara Chiacchiarelli con Favolacce e Claudia Gerini con Hammamet.

Una volta udito il proprio nome, Matilda è esplosa in un sorriso emozionato e gioioso ed è corsa sul Palco Teatro dell’Opera di Roma per ricevere il prezioso riconoscimento. “Voi siete pazzi – ha detto davanti al pubblico, quest’anno formato solo dagli altri candidati, l’attrice 25enne – In 15 secondi mi vengono in mente solo parolacce. Felicissima di questo premio che è un riscatto incredibile”.

Per il ricevere il suo premio come miglior attrice non protagonista alla 66esima edizione dei David di Donatello, Matilda De Angelis ha scelto un abito lungo e nero: impeccabile. Scollo a V e spalline sottili e intrecciate.