Cosa serve per realizzare le nostre maschere fatte in casa:

1. Per idratare e nutrire la tua pelle

Se la tua crema idratante attuale non sta facendo molto per estinguere la secchezza della tua pelle, ecco tutto quello che ti serve:



– 1/2 avocado;

– 1 cucchiaio di miele;

– Una manciata di avena o crusca d’avena.

Come funziona:

Lo so, sembra una colazione fantastica ma questi ingredienti funzioneranno ancora meglio sul nostro viso!

Il miele aiuta la pelle a trattenere l’umidità senza renderla grassa.

Gli ingredienti “crudi” lasceranno alla pelle un bagliore naturale estraendo le impurità.

L’avocado, invece, elimina ogni traccia di rugosità lasciando la pelle liscia come la seta; (se non si ha in casa, si può sostituire con 3 cucchiai di latte che esfolia delicatamente la pelle illuminandola senza irritazioni). Basta lasciarla agire per soli 15 minuti ed il gioco è fatto!

2. Per migliorare il tono della pelle non uniforme

è necessario spendere tanti soldi per l’acquisto di trattamenti viso o scrub per ottenere una pelle super liscia ed elastica. Bastano solo pochi ingredienti:

– 1 cucchiaio da tavola di yogurt naturale;

– 1 cucchiaio di miele;

– 1 cucchiaio da tavola di polvere di curcuma.

Come funziona:

proprio come il latte, lo yogurt è pieno di acido lattico che sostituisce le cellule superficiali ruvide e poco brillanti a quelle più nuove e luminose.

Il miele come abbiamo già detto elimina l’umidità e rende la pelle morbida ed elastica.

La curcuma infine è utile per la pigmentazione.

3. Combattere la pelle grassa

Un rimedio per i minimizzare i pori della pelle ed il sebo in eccesso?

Ecco tutto quello di cui hai bisogno:

– Mezzo avocado;

– 1/4 di cetriolo, mescolato.

Come funziona:

Questa è una delle maschere per il viso fatte in casa più rinfrescante, lascerà la pelle pulita e con una piacevole sensazione di leggerezza.

Se la pelle è fortemente disidratata, produce più olio per compensare la mancanza di acqua: a questo problema risponde il cetriolo che contiene principalmente acqua, aiutando la nostra pelle ad idratarsi nel modo giusto.

Per quanto riguarda l’avocado, invece? Aiuta a regolare la produzione di olio e a ridurre l’infiammazione.

Luxgallery consiglia: Met Gala 2019, i beauty look: stravaganti al punto giusto