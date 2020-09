Maschera per capelli: come funziona? Qual è la più efficace?

I nostri capelli sono sempre esposti agli agenti atmosferici e ad altre “minacce” che possono comprometterne la salute e l’aspetto. Spesso, infatti, i capelli appaiono rovinati, sfibrati, troppo secchi o grassi, stressati o semplicemente sciupati da continui trattamenti sbagliati. Per questo motivo è importante utilizzare una maschera per capelli, come quelle del marchio L’Oréal Professionnel , che risolvono qualsiasi problema sia legato ai nostri amati capelli.

Ma di cosa si tratta precisamente? Si tratta di una emulsione cremosa la cui consistenza ricorda quella di un balsamo dal quale però si differenzia per efficacia e funzionalità. Il balsamo, infatti, aiuta a districare i capelli, a differenza della maschera per capelli che agisce come un trattamento d’urto con scopo curativo sui capelli. Non solo li districa ma tende a rinforzarli e a colmare tutte le carenze che rendono il capello sciupato e rovinato.

Maggiori sono anche i tempi di posa. Una maschera per capelli va tenuta in posa per un tempo che va dai cinque minuti fino all’ora piena per i capelli più rovinati. Un’altra differenza sostanziale con il balsamo è che mentre questo è un prodotto quotidiano che chiude le cuticole a fine shampoo, la maschera non va utilizzata tutti i giorni ma solo sporadicamente o quando ve n’è la necessità.

Le maschere per capelli sono concentrati di principi attivi come le proteine, fondamentali per la cura del capello, le vitamine e la cheratina, spesso presente nelle maschere ristrutturanti. Di maschere per capelli ne esistono due tipi: quelle con risciacquo e quelle senza risciacquo. La scelta dipende dai gusti ma generalmente si consigliano quelle con risciacquo, grazie al quale si rimuovono residui che altrimenti appesantirebbero il capello. Una volta detersi con uno shampoo specifico, tamponali con un panno in microfibra e procedi con l’applicazione della maschera.

Le maschere per capelli Série Expert Pro Longer

Dalla sapienza del marchio L’Oréal nasce la gamma di maschere per capelli Pro Longer. La maschera Série Expert Pro Longer rinforza le lunghezze e aumenta lo spessore delle punte, già dalle prime applicazioni, per capelli più lunghi e più forti. I prodotti nutrienti contengono amminoacidi che prevengono la rottura dei capelli e mantengono la loro elasticità. Tali amminoacidi creano delle proteine che aiutano a rigenerare le lunghezze dei capelli. La maschera rigenerante garantisce lunghezze più lunghe con la tecnologia di riempimento A-100 che riempie le estremità per una crescita sana della lunghezza. I capelli diventano più forti, più voluminosi e dall’aspetto sano. E’ il trattamento perfetto per capelli che soffrono di punte sottili, permette il riempimento delle punte, le lunghezze diventano più lucide e forti, e le punte diventano più spesse più a lungo. Una maschera perfetta per qualsiasi tipo di capelli, in grado di rafforzarli e di ridargli brillantezza e salute sin dalle prime applicazioni.