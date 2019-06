Il mascara è l’elemento essenziale del make up, inutile negarlo. Anche quest’anno diventa protagonista della stagione estiva: la tendenza al trucco colorato di ispirazione anni ’90 ha fatto si che al posto del classico mascara nero o marrone ci siano quelli blu, arancione, verde o rosa. Anche le star non possono fare a meno di utilizzarlo!

Power of color

Da Cara Delevingne a Lili Reinhart, anche le star non possono rinunciare a questa tendenza super colorata. Il mascara colorato sta bene a tutti, per chi ha gli occhi marroni, verdi o azzurri, dal viola e le sfumature del blu, perfette per chi è alla ricerca di un effetto magnetico e vibrante, ma raffinato, fino alle tinte più pop e giocose: fucsia, giallo e corallo.

Mascara viola

Questo colore è perfetto per chi ha gli occhi scuri o verdi. Nel primo caso, meglio scegliere un viola scuro tendente al melanzana, da abbinare a ombretti tono su tono, mentre nel secondo, prediligete matite e ombretti sulle sfumature del verde. Se avete gli occhi azzurri è meglio mantenersi sui toni freddi.

Mascara rosa

Il rosa è tra i colori più trendy del momento anche per quanto riguarda il mascara. Basta un tocco, magari abbinato a una matita dello stesso colore, per un look deciso e originale da vera Barbie girl.

I migliori in commercio

Uno dei mascara colorati più in voga del momento è il Diorshow Pump’N Volume, il mascara volumizzante di Dior declinato in vista dell’estate in tre nuove coloratissime tonalità, dal blu elettrico al rosa corallo. Tra i migliori mascara colorati ma più economici, l’intera linea Color Mascara di NYX è la soluzione migliore. Sono disponibili quattro intense tonalità, tutte estremamente pigmentate e resistenti.