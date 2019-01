Mary Poppins: L’Oreal Paris e i rossetti dedicati alla tata «praticamente perfetta»

A fine 2018 è arrivato nelle sale italiane il sequel di Mary Poppins, dal titolo Il ritorno di Mary Poppins. Un film attesissimo che non ha deluso le aspettative dei fan della Disney. Prodotto dallo stesso Marshall, che ne firma anche la regia, il film Il Ritorno di Mary Poppins, ambientato a Londra durante la Grande Depressione, ha un cast stellare: da Emily Blunt a Meryl Streep.

In occasione del lancio del secondo trailer della pellicola, L’Oreal Paris ha presentato la nuova linea, praticamente perfetta, dedicata alla tata più famosa di sempre. L’Oreal Paris, come pure aveva fatto con il live action de La Bella e la Bestia e l’anno prima con il film Alice attraverso lo specchio, ha proposto sul mercato una collezione Make Up che ha per oggetto Mary Poppins Returns. Composta da 6 rossetti differenti, la collezione soddisferà i gusti di tutte le donne, tanto è ricca nelle tonalità. Al momento è disponibile nelle migliori profumerie. Voi siete pronte ad acquistarne uno? L’offerta è varia: sei infatti le varianti di colori e siamo certi che sarete pronti a collezionarli tutti.