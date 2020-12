Tra le tendenze capelli 2020 tornano più forti di prima i marmaid hair. I marmaid hair non sono altro che i capelli mossi effetto spiaggia. Super morbidi e super naturali, come fossimo appena usciti da un lungo bagno in un paradiso caraibico. I marmaid hair sono la piega più in voga del momento, basti pensare a quelli portati dalla bellissima top model Gigi Hadid. Ed ecco alcuni metodi su come realizzarli.

Con la piastra

Possiamo realizzare i nostri marmaid hair con la piastra. Prima di tutto utilizziamo uno spray sulle punte per fare in modo che il calore della stessa non stressi eccessivamente i capelli, rendendoli deboli e sfibrati. A questo punto, dividiamo i capelli in due partie iniziamo a girarli, prima su una metà e poi sull’altra. Non partite dalla radice ma dalle lunghezze, così da ottenere un effetto più naturale.

Con lo spray

Un altro metodo naturale e fai da te per avere dei marmaid hair perfetti, è lo spray. Tutto quello che vi serve è un contenitore con dentro una miscela che potete realizzare fai-da-te. Infatti sarà necessario solo: un bicchiere di acqua calda, un cucchiaino di sale grosso, un cucchiaino di gel e un olio che amalgami il tutto. Composta la miscela, potete cospargerla sui capelli bagnati e asciugarli a testa in giù con il diffusore.

Con lo chignon

Un altro metodo per realizzare i marmaid hair è lo chignon. Si tratta di un procedimento molto semplice prima di mettervi a letto, realizzate un perfetto chignon alto, molto tirato, e fermatelo con un elastico, dormiteci poi tutta la notte e al risveglio, scioglietelo delicatamente e come per magia i vostri capelli avranno fantastiche onde naturali.

Con le trecce

Altro procedimento per realizzare i marmaid hair sono le trecce. Dividete la chioma in due parti e realizzate due trecce con i capelli ancora bagnati, successivamente procedete con l’asciugatura, passateci sopra con la piastra e lasciatele in posa per qualche ora. Allora cosa stiamo aspettando? Per essere sempre al passo con le tendenze non possiamo rinunciare a queste fantastiche onde da spiaggia.