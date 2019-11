Meghan Markle è stata ora nominata “la più potente dresser” del mondo in un reportage del 2019 di Lyst, un motore di ricerca di moda. Insomma, nel caso in cui non ve ne foste ancora accorti, c’è qualcosa in “Markle Sparkle” che ha incantato il mondo dei dettami di moda e delle tendenze.

È stato un grande anno per la Duchessa del Sussex, che ha conquistato con stile i riflettori in dozzine di apparizioni pubbliche e tour reali. Anche quando ha presentato al mondo il piccolo Archie. Cosa che, sempre secondo Lyst, sarebbe stata notata dagli acquirenti. Secondo i dati statistici della raccolta annuale dell’Anno nella moda di Lyst, ciascuna delle numerose tendenze di moda della Duchessa hanno provocato un aumento medio del 216% nella ricerca di articoli simili. «Dopo aver indossato cinque diversi abiti-camicia durante il Royal Tour in Sudafrica, le ricerche per la categoria sono cresciute del 45% in un mese». Afferma il reportage.

«L’abito del Club Monaco è andato esaurito in meno di 24 ore, a seguito di un picco del 570% nelle ricerche, e indossare una gonna J Crew ha visto un aumento del 102% delle ricerche per il marchio.»

L’influente 38enne Meghan Markle era in buona compagnia nel reportage di Lyst, con stelle come Timothée Chalamet, Zendaya, Billie Eilish e Cardi B. Anch’essi in grado di dimostrare un talento unico nell’influenzare gli acquirenti, secondo Lyst. Secondo quanto riferito, l’equipaggio chic ha guidato «i maggiori picchi di ricerche, vendite, copertura delle notizie e menzioni sui social media» negli ultimi 12 mesi. Dagli chignon disordinati di Meghan (Meghan Markle capelli: come piacciono al principe Harry)e lo smalto per unghie fluo (la Eilish abbina il colore dello smalto ai capelli) fino allo stile sport di Candy B (Cardi B e il suo incredibile stile ). Ci risulta davvero difficile negare che la Duchessa Meghan abbia lasciato il segno sulla scena della moda 2019.