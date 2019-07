Marion Cotillard ha indossato una T-shirt nera Chanel assieme a un paio di pantaloni in pelle rossa, e il look è a dir poco pazzesco nella sua semplicità. La maglia è il modello perfetto di T-shirt di cui tutte siamo sempre alla ricerca e nei pantaloni pinocchietto rossi sentiamo scorrere tutto il dna Chanel, dalle silhouette alle sfumature per nulla facili.

Dicevamo che la T-shirt fosse dir poco perfetta: morbida, adattissima da infilare nei pantaloni, con il colletto tondo giusto e le maniche arrotolate ad arte. In più, trend alert, è la maglia logata con il monogram più desiderato da fashioniste & Co. : per la serie, doppie C scritte Chanel wanted! Che tuttavia non sono stampate ma ricamate in stile punto a giorno: vanno a (s)comporre la trama in trasparenza, creando un intrigante effetto vedo-non-vedo to die for! In combo poi con il pantalone rosso lacca dalla linea carrot e dalla silhouette accorciata è ancor più perfetta.

Aggiungete gli accessori cult come la cintura di catena intrecciata Chanel, il secchiello bianco matelassé e le ballerine a punta in vernice blu dal finish super liquido et voilà… Il perfetto look per l’estate in città è pronto. Marion Cotillard oggi musa, artista, compagna, donna che anche Coco Chanel avrebbe amato, ha avuto la capacità di indossare e endorsare il paio di pantaloni pinocchietto rossi in cui scorre tutto il dna Chanel, dalle silhouette alle sfumature per nulla facili.

La rilassatezza con cui la storica fidanzata di Guillaume Canet interpreta quella manciata di centimetri di rouge vinilico, micro t-shirt nera con lettering-glittering, cintura chain Chanel, occhiale da sole stondato e lady bag bianca matelassé in versione mignon e Mary Jane ai piedi. E se la sua collega/conterranea Caroline de Maigret passeggia tra i volumi del tempo in sneakers Chanel total white, le scarpe di Marion Cotillard a punta affilata tengono tempo e passo completamente differente. A dimostrare che il vero simbolo di understatement è quel blu nobile, quello che solo le parigine non nobili sanno scovare.