«La maggior parte dei metodi di riordino consistono nel mettere a posto stanza per stanza o poco a poco» Marie Kondo

La guru giapponese Marie Kondo sembra aver adottato un nuovo approccio al decluttering: liberare la propria casa da cose che non “accendono la gioia”, quindi sostituirle con oggetti del suo nuovo negozio online. In un messaggio pubblicato sul sito, la star di successo di Netflix e autore del bestseller The Life-Changing Magic of Tidying Up, ha spiegato quali sono gli oggetti giusti da avere nella propria casa.

“Non si tratta di sbarazzarsi delle cose, si tratta di aumentare la tua sensibilità a ciò che ti porta gioia. Una volta completato il riordino, c’è spazio per accogliere oggetti, persone ed esperienze significative nella tua vita. “

Il metodo

Marie Kondo ha spiegato che il metodo è facile e sistematico: «Ci sono sei regole base per imparare a mettere in ordine: 1. Impegnati a riordinare. 2. Immagina il tuo stile di vita ideale. 3. Devi finire prima di scartare. 4. Ordina per categoria, non per posizione. 5. Segui l’ordine giusto. 6. Chiediti se ti dà gioia».

Lusso

Il negozio di lusso di Marie Kondo è stato lanciato alcune settimane dopo che Rakuten, il più grande sito di e-commerce del Giappone, ha annunciato una partnership commerciale. Sul suo sito web sono acquistabili: articoli per la casa e la moda in vendita includono un paio di scarpe da camera in pelle che costano 206 dollari, una tote bouquet di fiori per 42 dollari e un mestolo da 96 dollari. L’articolo più costoso è un portautensili da cucina in ottone da 275 dollari, la cosa più economica è il porta bacchette in ceramica dal valore di 8 dollari.

Buttare ciò che non serve

Marie Kondo sostiene che l’essenzialità allo stato puro, ecco cosa c’è bisogno per una casa che sia bella da vedere e bella da vivere. Per arrivare a un arredamento ridotto all’osso, bisogna buttare via tutto ciò che non si usa più. Questa operazione si chiama decluttering e consiste nel liberarsi delle cose che non usiamo, che tendiamo ad accumulare, puntando sulla qualità degli oggetti, non sulla quantità.