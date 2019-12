Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio: il perfetto Natale della perfetta famiglia

È stato davvero un gran Natale a casa Di Vaio, di quelli celebrati in grande stile e soprattutto all’insegna della famiglia. Mariano Di Vaio è attualmente l’influencer più famoso d’Italia, uno dei modelli più pagati, ma anche un imprenditore di successo. Mariano ha iniziato dal nulla e oggi possiede un’azienda con più di 20 dipendenti.

Mariano è il ragazzo della porta accanto

A soli 30 anni, Mariano, oltre a possedere un impero creato da zero, è già sposato ed ha messo su famiglia, insomma un ragazzo con la testa sulle spalle. Quello che ognuno di noi vorrebbe trovarsi come vicino di casa, il ragazzo della porta accanto che imbianca la staccionata a torso nudo. Come se tutto ciò non bastasse, c’è di più, molto di più. Forbes lo ha voluto incoronare con il primo posto nella classifica degli uomini under 30 più potenti al mondo, per la categoria retail/e-commerce del settore moda. Infatti, il suo brand Nohow è diventato super famoso nel mondo dell’ e-commerce, ed è ad oggi uno dei marchi più acquistati dal parterre maschile.

Il 27 settembre 2015 ha sposato Eleonora Brunacci, avvocato e sua collaboratrice, da cui ha avuto tre figli. Nathan Leone (nato il 27 novembre 2016), Leonardo Liam (nato il 18 giugno 2018) e Filiberto Noah (nato il 22 settembre 2019)

Mariano Di Vaio ha uno stile impeccabile e su questo non si discute. La sua firma imprescindibile è certamente composta dalla camicia. Davvero di ogni genere, partendo dalla classica bianca finendo con quelle dai pattern fantasia che tanto si son diffuse negli ultimi tempi. Altro tratto distintivo del bellissimo modello/influencer/imprenditore, sono gli eleganti mocassini che porta spesso ai piedi, e che fanno di lui, oltre a tutto il resto, davvero un uomo di classe. E pensare che l’influencer che pochi anni prima del suo successo lavava i piatti in un ristornate di Londra. Buon Natale Mariano!