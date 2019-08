Maria De Filippi: una donna incredibile dagli incredibili look

La regina del piccolo schermo è nata a Milano il 5 dicembre 1961 e dopo gli studi classici e una laurea con lode in giurisprudenza la sua vita privata così come quella professionale subisce un cambiamento. Ciò con l’entrata in scena dell’amore della sua vita, nonché compagno di avventure televisive, Maurizio Costanzo. Dopo cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 i due si sposano e Maria De Filippi diventa dunque la sua quarta moglie. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile al comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli.

Gli outfit di Maria De Filippi Se avete sempre pensato che i look di Maria De Filippi fossero semplici e “a buon mercato”? Vi sbagliate. La conduttrice ama le griffe ma evita di sponsorizzarle a ogni apparizione pubblica. Anche se preferisce non indossare capi con loghi a vista come il famoso pullover Dior sfoggiato tempo fa. I fashion addicted riescono comunque a riconoscere i capi glamour e iconici delle Maison più famose al mondo. Un esempio? In tutte le sue trasmissioni, da “C’è posta per te” ad “Amici”, fino ad arrivare a “Tu si que vales”, la De Filippi calza sempre décolleté e scarpe Louboutin con la classica suola rossa. Come, poi, non fare riferimento ai sofisticati outfit Givenchy di Riccardo Tisci sfoggiati sul palcoscenico del Festival di Sanremo di qualche anno fa? Insomma, a quanto pare Maria ama la moda, anche se preferisce non ostentare la sua ricchezza. Forse è proprio questo piccolo dettaglio che la rende una vera e propria regina in fatto di stile.

Hair look: il taglio iconico di Maria De Filippi

La chioma di Maria è stata sempre caratterizzata da ciocche bionde, a volte talmente chiare da avvicinarsi al platino, altre invece più calde oppure del biondo cenere. Il tutto declinato su un taglio medio-corto a seconda degli anni. È passata dal più classico dei caschetti dei primi anni ’90, ai bob sfilati e messy, fino a un taglio medio con un leggero effetto mosso e più wild. Scelta che ha contribuito a regalare movimento alla testa e conferirle un aspetto più femminile e dolce.

Beauty look: il gusto della semplicità

Anche il make up non ha subito cambiamenti radicali e, pure in questo caso ha prevalso il gusto per la semplicità. Il trucco è sempre leggero e delicato. Una riga di eyeliner e mascara a sottolineare lo sguardo, un leggero velo di blush dai toni del pesca o albicocca ad illuminare le guance. Invece per le labbra, Maria sceglie spesso un color fragola o ciliegia che, insieme alle tonalità più nude e naturali, si accordano perfettamente con i look sobri ma elegantissimi della De Filippi.