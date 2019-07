Quest’estate, con il Fuori Atlantico Tour, Marco Mengoni porterà la sua musica in giro per l’Italia, in luoghi di grande bellezza. «È un viaggio che continua, con appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza», ha scritto sui social il cantante di Ronciglione. Questo viaggio tra musica e natura ha preso il via tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma, per poi proseguire al Teatro Andromeda in provincia di Agrigento, sul Monte Cucco nell’ambito di Suoni Controvento, tra le rocce della Cava di Montecretese (Verbania), sui Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) per il No Borders Music Festival (un lago in mezzo alle montagne, mozzafiato!) e nella ragnatela di sentieri di Sarnano in occasione di Risorgimarche. I biglietti si sono esauriti in fretta, sono attualmente disponibili solo quelli per la data al No Borders Music Festival al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita. Invece i concerti a Suoni Controvento e Risorgimarche sono ad ingresso libero.

Le date

18 luglio – Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina (AG) SOLD OUT

21 luglio – Monte Cucco, Sigillo (PG) – Suoni Controvento, INGRESSO LIBERO

24 luglio – Cava la Beola di Monte a Montecrestese (VB) – Tones on the Stones

28 luglio – Laghi di Fusine, Tarvisio (UD) – No Borders Music Festival

30 luglio – Sarnano (MC) – Risorgimarche, INGRESSO LIBERO

La scaletta

In scaletta dovrebbero esserci i brani che ripercorreranno la carriera della popstar nostrana, dai primi successi ai brani dell’ultimo disco, completamente riarrangiati da Mengoni per l’occasione. Quasi due ore di musica, da L’Essenziale a Mohammed Ali, da In un giorno qualunque alle sonorità latine di Amalia. Di seguito la probabile setlist:

Voglio Pronto a correre Sai che Buona vita Muhammad Ali In un giorno qualunque Parole in circolo La ragione del mondo Ti ho voluto bene Proteggiti da me La casa Azul Amalia 20 sigarette Le cose che non ho Non passerai Esseri umani Guerriero Mille lire Onde L’Essenziale Hola Jealous guy Io ti aspetto

Come arrivare

Ora che vi abbiamo parlato della scaletta del live del 18 luglio di Mengoni a Santo Stefano Quisquinia e delle misure di sicurezza da rispettare, è tempo di capire come arrivare al Teatro Andromeda, in provincia di Agrigento! La zona è piccola e i parcheggi difficili da trovare quindi vi consigliamo di partire con largo anticipo.