È ora di fare un bel cambio look anche per le nostre mani: siamo pronte per le tendenze delle unghie primavera- estate 2019? Per quanto riguarda le forme, le tendenze delle unghie della primavera 2019 hanno spaziato da corte a quadrate, lunghe e appuntite, con alcune opzioni moderate intermedie. C’è una grande varietà per lo smalto quando si tratta di colore, con una tonnellata di gialli e rosa brillanti come le opzioni stagionali appropriate e alcune sfumature più scure: insomma sembra che per questo 2019 non manchi nulla. Ed ecco qui le forme da fare se siete delle vere fashion victims.

A Squall

La forma delle unghie squall si adatta perfettamente a un unghia più corta, poiché conferisce l’eleganza di un quadrato senza i bordi duri. È il modo perfetto per apparire sofisticati senza unghie lunghe e fastidiose.

A mandorle

Un chiodo di mandorle è un classico con cui non si può mai sbagliare, soprattutto se si preferiscono unghie medie o lunghe.

Quadrate lunghe

L’unghia quadrata di solito è una forma più seria, ma una volta ottenuta la lunghezza diventa in realtà una delle forme di unghia più drammatiche, soprattutto se impreziosita da applicazioni.

A spillo

Questa forma di manicure, con la sua lunghezza feroce e la sua estremità a punta, è al contempo estremamente femminile e molto pericolosa.

A stiletto

Per essere belle devono essere lunghe ed appuntite. È una forma un po’ particolare e difficili da portare data la loro lunghezza perciò è una forma che si ottiene prevalentemente con unghie finte o ricostruite perché un unghia naturale a stiletto tenderebbe a rompersi.

A ballerina o coffin

Una variante delle unghie a punta solamente che la punta viene limata via lasciando una forma di scarpetta da ballerina classica. Si adatta molto bene a tutte le mani e alle nuance chiare che ne esaltano le lunghezze.