In attesa dei Grammy, i Brit Awards regalano sempre grandi emozioni, coinvolgendo artisti da tutto il mondo seppure partendo da fenomeni e trend Uk. Quest’anno avremmo l’onore di avere in lizza anche i nostri amati Maneslkin. Ecco dove e quando guardare lo show.

Ai Brit Awards del 2022, sono in gara anche i Maneskin (in entrambe le categorie rivolte proprio agli artisti internazionali) e siamo tutti parecchio eccitati perché se la giocano con BTS e Abba a livello dei gruppi e con le canzoni di Billie Eilish, Lil Nas o The Weeknd, quando si passa ai singoli.

Brit Awards 2022

I Brit Awards 2022 si svolgono alla O2 Arena proprio questa sera. Tra i big attesi ci saranno Adele, Ed Sheeran, Dave e Little Simz in testa alle nomination. Tutti e quattro gli artisti sono in lizza per i premi più importanti della serata, ovvero artista e album dell’anno, insieme a Sam Fender. La cerimonia è ospitata per la prima volta dal comico Mo Gilligan, che prende il posto di Jack Whitehall. «Mi sto ancora dando un pizzicotto», dice la star. «Non so chi ha vinto cosa – o anche chi è stato nominato per cosa! Potrebbe esserci anche una piccola prestazione a sorpresa. Non lo so ancora».

Tutto sarà rivelato quando lo spettacolo inizierà alle 20:00 di martedì. Sarà trasmesso in diretta su ITV e su YouTube per gli spettatori al di fuori del Regno Unito.

Chi dovranno battere i Maneskin?

La competizione per il miglior artista internazionale è incredibilmente dura, con Billie Eilish che affronta Taylor Swift, Doja Cat e Lil Nas X.

Ma quella da battere è Olivia Rodrigo, il cui album di debutto Sour è stato il quarto album più venduto dell’anno nel Regno Unito.



In gran con i nostri Maneskin ci saranno gli Abba. Primi classificati per il miglior gruppo internazionale, che stanno cavalcando una grande ondata di affetto dopo il loro inaspettato ritorno lo scorso settembre. Se vincono, sarà il primo Brit Award in assoluto della band svedese. Hanno solo una precedente nomination – per il miglior album – nel 1977.