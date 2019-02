Il make up di tendenza nella prossima primavera-estate 2019? Quello che c’è ma non si vede! La parola d’ordine è naturalezza, viso ‘acqua e sapone’. Spazio dunque a blush, terre e illuminanti (del fondotinta con la stagione calda sarebbe meglio fare a meno) per una pelle che deve essere chiara e luminosa. Sì ai colori su labbra e palpebre, e se gli occhi possono rinunciare all’effetto eyeliner, di certo non potranno fare a meno del mascara per dare prestigio e profondità allo sguardo.

Il make up della primavera-estate 2019 deve puntare tantissimo su bagliori ed effervescenza per un effetto Glow, ottenuto con un tocco di ombretto metal, con il glitter negli occhi, con l’illuminante in stick per creare dei punti luce nel viso. Il trucco diventa fresco e luminoso, si alleggerisce il contouring, il blush è meno marcato e lascia spazio a una pelle trasparente. Lo sguardo viene ravvivato da ombretti “pepsy”, come il giallo, il colore forte dell’estate e il rosa in tutte le sue nuances. Le più eccentriche possono osare anche con le palpebre bicolor, gli accostamenti più trendy sono blu-arancione, viola-rosa, giallo-arancio, ma ricordate: se si decide di puntare sullo sguardo, mettendolo in risalto con queste nuances, allora la bocca deve avere il nude-look. La regola, come già detto, e non appesantire la visione d’insieme del viso.

Il mascara riscopre nuove dimensioni, oltre al classico nero, un must, questa stagione sono super trendy quelli colorati, blu intenso, gold, verde e l’immancabile rosa. La bocca riscopre tutte le varianti del rosso: corallo, carminio, arancio, mattone. L’effetto può essere matt o lucido, dipende dai gusti e dalla personalità. Per chi ama il nude-look perfetto occorre ricordare che rossetto “nudo” non significa “beige”, ma il più possibile simile al colore delle labbra al naturale. I rossetti ‘nude’ da un lato focalizzano l’attenzione sul trucco degli occhi, soprattutto se questo è molto smokey, dall’altro donano al viso un effetto fresco e naturale, creando armonia.