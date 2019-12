Per avere un effetto bling bling, i glitter sono per definizione un prodotto multiuso e si prestano a essere utilizzati in mille modi differenti per creare dei make-up sempre diversi e super brillanti, soprattutto per il grande party di fine anno.

Luminoso

Per un effetto wow potete utilizzare i glitter su tutta la palpebra, per un trucco che non vi farà passare inosservate e vi trasformerà nelle regine della serata di Capodanno. Se volete esagerare, applicateli anche oltre la palpebra mobile fino a lambire l’arcata sopraccigliare creando una sfumatura alta. Potete impreziosire ulteriormente il trucco, con strass e paillettes per realizzare una decorazione tridimensionale. Se siete delle vere appassionate del make-up optate anche per l’eyeliner brillantinato, sia sopra che sotto l’occhio per un effetto super glamour.

Labbra

La tendenza vuole infatti le labbra completamente ricoperte di glitter, complice anche il grande successo del make-up. Realizzare questo trucco di estrema tendenza è veramente facile per realizzarlo è necessario: iniziare preparando la base con un primer labbra che garantirà una tenuta veramente estrema alle vostre labbra glitter. Successivamente, applicare col pennello un rossetto, preferibilmente mat, per evitare che le texture più cremose possano sciogliersi, portandosi via anche i glitter. Per finire, con un pennello a setole sintetiche e dalla sezione piatta tamponate i glitter sulle labbra, uno strato sottile alla volta, finché non avrete ricoperto tutto il rossetto. Ed il gioco è fatto, le vostre labbra glitter saranno pronte per affrontare il grande party di fine anno.