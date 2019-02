Make-up occhi Estate 2019: qual è quello giusto per l’estate? Quali i colori trend della stagione estiva per essere sempre alla moda e super trendy? Domina incontrastato il colore che ha caratterizzato anche l’autunno-inverno, ovvero il blu. Il make-up degli occhi, dunque, può essere declinato in tutte le nuances dell’azzurro, per dare un tocco di luce e profondità allo sguardo. Must have dell’estate 2019, questo colore riporta dritti agli anni ’80. Ecco i consigli un make-up blu sugli occhi ben fatto e in grado di valorizzare i lineamenti di viso e occhi:

L’ombretto e le sue sfumature per dare intensità allo sguardo. Esiste in polvere, in crema, mat, perlato e chi più ne ha più ne metta. Un cosmetico che se applicato con sapienza dà agli occhi non solo un tocco di colore, ma anche profondità e luce allo sguardo. A completarlo l’eyeliner blu, meglio se in una tonalità ricca e pop, che tratteggia la linea degli occhi dando loro un’aria vintage. Molto trendy questa estate il mascara – nel caso specifico di tonalità blu – che completa il color-block, come sancito nelle passerelle. Nessun limite alle nuances da utilizzare: dall’azzurro intenso al blu cobalto, dal ceruleo a quello elettrico, cobalto, pavone. Diciamo che ogni sfumatura andrà bene! Per una serata importante meglio tuttavia non andare oltre il blu scuro o l’oltremare. Per un aperitivo con le amiche il blu elettrico o il celeste fluo saranno invece più indicati. Sbagliato pensare che il make-up blu sia più indicato per chi ha gli occhi azzurri: questo è un colore che invece valorizza maggiormente gli occhi scuri, dal nero al castano scuro e nocciola. Particolarmente indicato l’accostamento delle nuances blu agli occhi e agli incarnati scuri. Chi invece ha occhi ed incarnati chiari, dovrebbe prediligere i toni chiari del blu, per un risultato più raffinato.

Un colore importante, deciso ed impegnativo, da usare per chi vuole mettere in primo piano gli occhi. Meglio dunque optare per l’effetto nude e gloss dunque sulle labbra, colori naturali e quasi impercettibili. Optare per un rossetto nature o un rosa tenue. Il diktat del make-up per questa estate 2018 è dunque quello di mettere in risalto lo sguardo mediante l’applicazione di ombretti colorati, mascara colorati e eyeliner colorati. Infine, spazio a glitter e a tonalità più pop, come il turchese e l’azzurro acquamarina.