Il dilemma è sempre quello, in estate meglio un rossetto gloss o un rossetto matte? La voglia di vedere un po’ di sole si avvicina, le palette per la primavera 2019 sono state sostituite: non ci resta che anticipare un po’ i tempi e pensare già a quali trucchi potremo tenere per l’estate 2019. Il must di quest’anno sono sicuramente i colori forti che nel trucco richiamano i mitici anni ’90. Dagli ombretti ai rossetti c’è un alternarsi di sfumature e texture. Ma la battaglia più dura resta quella del rossetto. Per stare al passo con le tendenze a volte è necessario variare il proprio look anche nel make up, quindi non dobbiamo aver paura di alternare il gloss al matte. Ecco alcune tipologie di trucco gloss e un trucco matte per l’estate 2019.

Gloss nude

Per chi ama rimanere sui toni caldi ma leggeri, il trucco gloss dalle sfumature nude è perfetto. Ancora di più se avete la pelle abbronzata, renderà il vostro viso luminoso e scolpito. L’importante è non utilizzare troppo ombretto in modo tale che il trucco non risulti troppo pensante e marcato.

Matte pink

Il rosa e le sfumature corallo sono il must have della primavera-estate 2019. Un rossetto sui toni del rosa è perfetto in qualsiasi occasione, se si vuole però avere un look più grintoso per la sera, possiamo sostituirlo ad un rossetto matte sui toni del rosso. Attenzione però, questi colori in estate sono difficili da indossare: quindi limitatevi ad un ombretto dai toni molto chiari.

Gloss bronze

Il bronzo è il colore perfetto per l’estate, risalta la nostra abbronzatura e i nostri occhi. Un rossetto gloss che dà sui toni del bronzo è possibile indossarlo anche al mattino, nonostante sia un colore abbastanza scuro. Perfetto però per chi ha di base già una carnagione olivastra, per chi invece ha una carnagione chiara, meglio evitare.

Matte purple

Il viola è un colore che molte donne amano indossare, ma comunque un colore freddo che tende a spegnere l’incarnato. Infatti è consigliabile indossarlo durante il periodo estivo, meglio se abbinato ad un bel ombretto color oro. Il rossetto matte viola sarà un altro must have del trucco primavera-estate 2019.

Only gloss

Per non cadere in qualcosa di troppo elaborato, l’ultima soluzione è quella del trucco only gloss. Cioè indossare un semplice lucida labbra trasparente, molto in voga negli anni ’90, accompagnato da un ombretto glitter. Semplice e lineare perfetto per qualsiasi tipo di carnagione e adatto per tutte le occasioni. Allora cosa stiamo aspettando a fare un po’ di prove generali per questa estate 2019?