Ultimi consigli per chi non ha ancora deciso che make up realizzare per il grande party di fine anno. Le tendenze beauty dicono sì, al total look blu Questo tipo di trucco è adatto a chi ha gli occhi scuri, castani o neri, perché va a contrastare e illuminare l’iride. Allora cosa state aspettando? È arrivato il momento di realizzarlo attraverso veloci e semplici passaggi.

Come realizzarlo

Per un make up perfetto, è necessario applicare prima un primer, così che il nostro beauty look possa mantenersi per tutta la serata. L’ombretto blu shimmer illumina lo sguardo pur non rinunciando all’intensità dei toni utilizzati. Con un ombretto opaco non si otterrebbe lo stesso risultato, quindi optate sempre per i glitter all over. Un make up da“festa” che si rispetti, ha all’interno dei punti luce, che sono davvero un must quando si vuole stupire uscendo un po’ fuori dagli schemi. Questo make up è perfetto per uscire di sera ma anche per occasioni speciali, potete considerarlo come una alternativa al classico trucco oro o argento.

A chi sta bene

Il trucco blu in linea di massima sta bene a tutte. Quando si è indecisi sul colore del make up da utilizzare per la sera di Capodanno, il blu e rimane sempre il colore più indicato per non sbagliare, adatto a qualsiasi colore di occhi e di capelli. Proprio così, il trucco blu sta bene a chi ha occhi castani, verdi o azzurri, e anche a chi ha i capelli biondi, neri o castani. A garantire un risultato perfetto potete abbinarlo anche ai toni dell’argento, colore universale che rende il blu il colore ideale per dare luminosità allo sguardo.