Con l’arrivo della primavera non cambiano solo la skincare routine e il colore della chioma, ma anche e soprattutto il make-up. Il trucco, infatti, si aggiorna secondo le tendenze delle sfilate primavera-estate 2019 e propone idee adatte ad ogni tipo di look.

La base, con l’arrivo della bella stagione deve essere leggera e luminosa, meglio utilizzare fondotinta con SPF per proteggersi dai raggi del sole anche in città. La cipria nelle zone che tendono a lucidarsi come fronte e mento è un must, mentre le guance si colorano dei toni del pesca, per un effetto glam chic.

Trucco primavera 2019: occhi e labbra in primo piano

Le passerelle hanno mostrato una grande attenzione per le labbra: il rosso e il corallo sono i colori irrinunciabili per i prossimi mesi. Il finish delle labbra è mat oppure, per le più audaci, può essere metallico, quasi 3D, in colorazioni che cambiano tonalità a seconda della luce.

A seconda della scelta del rossetto, poi, è importante adattare il trucco occhi. I toni nude sono ancora in gran voga, dal caffè al tortora, passando per il terra bruciata e il beige, donano profondità allo sguardo, senza appesantirlo.

Immancabili l’eyeliner nero o marrone e grandi quantità di mascara, capaci di donare immediatamente uno sguardo magnetico, capace di risaltare l’intero make-up.

Se si decide di lasciare le labbra neutre, magari con un rossetto mlbb (my lips but better ndr), si può osare sugli occhi seguendo le tendenze dei colori fluo, visti alla sfilata di Byblos, o per le palette pastello con abbondante uso di oro, corallo e blu che risaltano particolarmente sugli occhi castani.