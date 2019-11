Se abbiamo intenzione di partecipare alle prossime feste di Natale, non possiamo fare a meno di procurarci uno dei maglioni della moda Inverno 2020 dedicata allo stile UGLY. Stiamo parlando di maglioni brutti, ma indispensabile per il guardaroba per essere sempre i protagonisti dei look delle feste.

Antifashion

Il countdown al Natale 2019 è già partito, rimane solo una cosa da fare: scoprire, comprare e sfoggiare i maglioni UGLY perfetti per questo periodo. Anche sulle passerelle e indosso alle influencer più in voga del momento, insomma non possiamo fare a meno di averli nel nostro guardaroba. Fatevi coccolare dai tessuti morbidi e dalle decorazioni di paillettes, dai motivi “christmas” e dalle nuances accese che si sfidano a colpi di sfumature. Da indossare con gonne lunghe per un look più elegante o con un semplice paio di jeans e le vostre sneakers preferite. Questi maglioni pesanti sono anche la soluzione a tutti i regali per le fashion victims più agguerrite, e sono in linea perfetta con tutte le tendenze moda della stagione invernale.

Nuova collezione

In occasione del prossimo Natale, l’influencer Chiara Ferragni ha pubblicato la collezione natalizia della sua linea, la “Winter Holidays Capsule Collection”. A spiccare è soprattutto la presenza della sua mascotte: una bambolina del tutto simile a lei, con lunghi capelli biondi e grandi occhioni azzurri, stesse espressioni e sorrisi e soprattutto stessi outfit ricercati e al passo con la moda. Nella collezione natalizia la mini Chiara serpeggia su maglioni dai colori sgargianti, felpe, cappellini e cover per cellulari.