È arrivato il momento di dare una svolta al vostro look cari uomini. Se per il parterre femminile le tendenze primavera-estate 2019 dicono capelli corti, per gli uomini tutto il contrario. E sì, i capelli lunghi sono molto in voga e molto di moda: basti pensare al look del bellissimo Jason Momoa, l’attore protagonista di Acquaman. Mossi, lisci o ricci l’importante che siano massimo ad altezza spalle, ma dettaglio più importante è che curiate con attenzione la vostra folta chioma: ed ecco i vari tagli che possono adattarsi al vostro look.

Lunghi mossi

Per un look aggressivo e super alla moda, un taglio medio lungo è facilissimo da portare soprattutto se i vostri capelli sono mossi. Portati morbidi e pettinati su un lato. Tirati indietro o raccolti in un elegante chignon, per essere ancora più affascinanti.

Lunghi lisci

I capelli lunghi maschili sicuramente non sono semplici da gestire, ma per chi di base ha i capelli lisci tutto diventa più semplice. Leggermente scalati o pari o semplicemente raccolti in uno chignon basso, l’importante è curarli molto e applicare molto olio, per renderli ancora più lucidi.

Lunghi ricci

Ci sono uomini che non amano i tagli di capelli troppo corti e che preferiscono puntare su tagli lunghi, medio lunghi e tagli maschili scalati. Soprattutto se si ha una folta chioma riccia. Una tendenza capelli che va letteralmente a braccetto con il look naturale, di moda in questo 2019. L’acconciatura più pratica per chi vuole portare questo tipo di look è Il top knot, che non raccoglie del tutto i capelli come lo chignon.

Prodotti da utilizzare e come asciugarli

Gestire una chioma folta e lunga non è sicuramente una passeggiata. I capelli si sa, bisogna curarli, quindi cari maschietti, non trascurateli come le vostre barbe se sceglierete di farveli crescere. Utilizzare i prodotti giusti è il primo passo per mantenere una capigliatura sana, ma non dimentichiamoci dell’asciugatura: dopo il lavaggio i capelli non vanno frizionati energicamente, ma tamponati con dolcezza.

Il balsamo è un prodotto fondamentale per trattare i capelli lunghi uomo come il: Megl Double Hitter, unisce shampoo e conditioner in un unico prodotto, specifico per l’uomo. I capelli rimangono morbidi ma vivaci. Altro elemento importante è il tonico come quello di Dualsenses Men Activating Scalp Tonic, un detergente tonico che agisce sulla cute per rigenerare la micro circolazione, specifico per i capelli maschili, con azione rinforzante per i capelli lunghi.