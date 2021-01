Il bellissimo Gaston de “La Bella e la Bestia” ha da pochissimo diffuso la notizia della rottura col fidanzato. Il chiacchiericcio circolava già dall’ottobre 2020: Luke Evans e Rafael Olarra si sono lasciati. “È così” ha detto al The Times’ Saturday Review. Luke e il giocatore di football erano stato paparazzati insieme per la prima volta nel gennaio del 2020 durante una giornata in spiaggia. Nei mesi a seguire non si sono mai nascosti e, anzi, spesso si sono mostrati insieme anche sui social, dandoci l’idea di essere affiatati e felici.

A quanto pare, però, le cose non sono andate come avevano sperato e i due ragazzi hanno scelto di prendere strade separate. Luke Evans ha confermato che lui e il suo fidanzato Rafael Olarra si sono separati dopo settimane di speculazioni sulla stampa. Luke Evans ha reso pubblica la sua relazione con Olarra nel febbraio 2020 condividendo un video in vacanza insieme alle Hawaii. Tuttavia, nell’ottobre 2020 si è diffuso il gossip che la coppia si fosse separata dopo che Luke Evans aveva smesso di seguire su Instagram Rafael Olarra. Olarra lavora come art director di lusso presso una catena di hotel americana. Evans ha anche cancellato tutte le foto di Olarra dal suo account Instagram, portando chiacchiere febbrili da parte dei fan.

L’attore de La Bella e la Bestia è ancora una volta un uomo single. Evans ha confermato la separazione in un’intervista al Times, semplicemente dicendo: “È quello che è”. Ha continuato ad aprirsi sul suo sogno di diventare papà, rivelando che aveva pensato di mettere su famiglia – e potrebbe ancora decidere di farlo da solo. “Ci ho pensato molte volte e man mano che invecchio penso che forse dovrei andare avanti e farlo”, ha detto Luke Evans quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto avere figli. “Non voglio essere un vecchio papà… ma vorrei essere un papà. C’è molta soddisfazione nel trasmettere le tue esperienze e nell’allevare un essere umano forte, aperto, gentile e rispettoso che può uscire nel mondo e fare qualcosa di buono “.