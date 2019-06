Sarà una rivoluzione nel mondo della moda. E si consumerà ai piedi del David al piazzale Michelangelo. Avverrà nei giorni di Pitti Uomo. Oggi, giovedì 13 giugno, all’ora del tramonto affacciato su Firenze, ci sarà una gigantesca sfilata che segnerà, in occasione dei 90 anni della maison LuisaviaRoma, una doppia “prima” in passerella.

Un primato riguarda Andrea Panconesi, patron fiorentino di una delle boutique più innovative nel panorama mondiale della moda: la prima multi brand a lanciare l’e-commerce 20 anni fa. Ma anche la prima sfilata di una delle regine della moda: la visionaria e creativa Carine Roitfeld, ex direttrice di Vogue Paris, ispiratrice di stilisti come Tom Ford e Riccardo Tisci, e ora fondatrice della rivista di moda CR Fashion Book e CR Studio. Insomma, una specie di Anne Wintour parigina.

Al’ombra del David saranno montati 150 metri di passerella su cui sfileranno tre generazioni di modelli e modelle: dalle star degli anni ’90 alle giovanissime icone della moda. Irina Shayk (ex compagna dell’attore Bradley Cooper), Eva Herzigova, Bella e Gigi Hadid (scopri cosa c’è nel suo frigo), Karen Elson, Joan Small, Lara Stone, Kate Upton, Stella Maxwell, Mariacarla Boscono (fidanzatissima con Ghali), Doutzen Kroes, Alek Wek e Karlie Kloss. Sono alcune delle top model attese per la sfilata.

In tutto sono 5.000 gli invitati – attesi ospiti da tutto il mondo e celebrità (450 le camere d’albergo già riservate). È stato indetto anche un contest che consentirà a 800 persone (con un accompagnatore) di assistere allo show. La serata finirà con il concerto di Lenny Kravitz. In programma anche un cocktail e una “ristretta” cena per 400 persone alla Loggia. Le autorizzazioni, sovrintendenza compresa, ci sono già tutte, i viali non saranno chiusi per non creare disagi.