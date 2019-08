Il taglio di capelli medio corti più bello in circolazione è il caschetto di Lucy Boynton, una delle attrici più amate sul red carpet. Le Star non possono fare a meno di darci un taglio e noi siamo disposte a rinunciare alla folta chioma, per essere al passo con le tendenze 2019?

Taglio medio

Il classico bob corto con riga al centro, sfoggiato da Lucy Boynton è molto di tendenza quest’anno. Si tratta di una pettinatura molto facile da gestire soprattutto durante la stagione fredda. Con i suoi capelli corti a caschetto che svolazzano sul red carpet, la tendenza è presto fatta, merito anche delle lunghezze tagliate in maniera netta subito sotto l’orecchio. Niente da fare, nel mondo delle celebrità la regina indiscussa del taglio di capelli del 2019 è Lucy. Per chi però non ama la riga in mezzo, è possibile optare per lo stesso taglio, ma con l’aggiunta di una frangia/ciuffo. Un cambio look che ci fa anticipare che il prossimo sarà un inverno chic, con acconciature, soprattutto, all’insegna di quello stile décontracté tanto di moda negli anni ’70.

Stop lunghezze

A creare questo taglio corto con caschetto di Lucy Boynton è stata Kylee Heath, hairstylist che vanta come clienti Nicole Kidman, Kat Dennings e Whitney Port. Non un taglio scalato, quello di Lucy, ma piuttosto un caschetto lungo dritto sulle radici e più mosso verso le lunghezze che mette in risalto il viso. Potremmo dire che per il 2019 il caschetto sarà caratterizzato da minimalismo ed essenzialità. Ci si libera dai fronzoli e si riscopre tutta la bellezza di un taglio di capelli che dalla sua ha una grandissima versatilità e praticità.