Alla scoperta di Luca Vezil, il cognato di Chiara Ferragni, anche lui influencer e fashion blogger.

Chi è Luca Vezil? A dirla tutta fino a qualche tempo fa è stato un illustre sconosciuto, il classico ragazzo immagine, bello e impossibile, ma anche banale e scontato. Ovviamente fino a quando il giovane non è diventato il fidanzato di Valentina Ferragni, la sorella della ben più celebre Chiara Ferragni.

In questo modo anche lui ha scalato alla volta della popolarità, diventando un volto noto dei social. Influencer e fashion blogger, su Instagram ha ben 805mila follower, e una serie di foto che lo ritraggono sempre in giro per il mondo, con abiti firmati, occhiali da sole e fisico scolpito in bella mostra. E con Valentina Ferragni. Sul suo profilo di Instagram, oltre alle foto di rito, come quelle scattate in palestra, spuntano anche video che lo riprendono mentre balla e si diverte. Normalmente sommerso di commenti ultra positivi dei suoi fan, Vezil, ha ormai fatto l’abitudine ad una certa follia delle follower, che esclamano, estremamente coinvolte, nei commenti “che manzo” “sei bello da paura” “quando lasci Valentina?!”.

Luca Vezil è laureato Igienista dentale (proprio come Francesca, l’altra sorella Ferragni) all’Università degli Studi di Genova: il giovane ha infatti scelto di non abbandonare gli studi nonostante la sempre maggiore popolarità sul web. Valentina Ferragni e Luca Vezil stanno insieme da diversi anni e condividono la passione per la moda e lo stesso senso dell’umorismo. Nonostante i moltissimi scatti social che li ritraggono insieme, sono piuttosto riservati sulla loro vita privata. Non solo bello e simpatico, Luca Vezil è anche piuttosto romantico. Lo dimostrano le tante dediche d’amore rivolte alla sua Valentina Ferragni. “Le parole non possono descrivere quanto io sia orgoglioso della donna che sei diventata – si legge in una foto in cui i due si abbracciano teneramente – e quanto io sia grato di essere al tuo fianco in questo viaggio”.