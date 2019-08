Luca Argentero e Cristina Marino: quando l’età non conta

Sono una delle coppie più belle dello spettacolo ed è per questo che lo gridano al mondo. Luca Argentero e Cristina Marino si mostrano più complici che mai sui social, dove hanno appena condiviso uno scatto bollente, l’uno avvinghiato all’altra. «Tutto quello di cui ho bisogno sei tu», scrive lei. E lui risponde «Ti amo». La foto, pubblicata su Instagram, li ritrae un attimo prima di un bacio appassionato. Lui guarda la compagna con desiderio, mentre lei dirige lo sguardo verso la fotocamera. Entrambi a petto nudo (lei è in topless), sembrano uscire dalla copertina di una rivista patinata.

Luca Argentero e Cristina Marino: è amore

Le immagini parlano chiaro: a quattro anni dall’inizio della love story, i due attori sono più innamorati che mai. Quarantuno anni lui, 28 lei, pare si siano conosciuti sul set del film Natale ai Caraibi, quando lui era reduce dalla fine della relazione con la storica ex Myriam Catania, ed oggi sarebbero pronti al matrimonio. In un’intervista a Vanity Fair Cristina Marino raccontò il loro rapporto, definendo Argentero il suo guru. «Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano».

Chi è e cosa fa Cristina Marino

Classe 1991, suo papà è siciliano, la mamma è pugliese, ma Cristina Marino è nata e cresciuta a Milano. Sin da bambina è testimonial per alcune campagne pubblicitarie e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Nel 2009 ha avuto il ruolo da protagonista nel film Amore 14 di Federico Moccia, dove ha dimostrato di sapersi mettere alla prova anche come attrice (ha ricoperto il ruolo di Stefania Borzilli, la classica bellona del liceo conosciuta per essere stata già a letto con un ragazzo francese). In seguito l’abbiamo vista – nel 2013 – in Casa & Bottega e a seguire, nel 2015, in Vacanze ai Caraibi.