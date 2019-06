Lovethesign: la tua nuova boutique online di arredamento preferita

Su Lovethesign, il sito dedicato ai complementi d’arredo e ai mobili di design delle principali marche ben conosciute in tutto il mondo, da Alessi a Zucchetti, per passare da Studio Roof o Covo. Su Lovethesign trovare l’oggetto di design che si desidera è semplice, non serve neppure uscire di casa per toccarne con mano la qualità.

Come trovare l’oggetto di design dei propri desideri

C’è chi associa il concetto di design necessariamente al costo importante di alcuni oggetti di questo genere disponibili in commercio. Lovethesign è il sito che riunisce tutti i prodotti migliori presenti sul mercato della categoria design, cosa che gli consente di proporli a prezzi molto interessanti, che praticamente chiunque si può permettere. Per altro conviene ricordare che questo tipo di mobili e complementi d’arredo non sono sempre facili da trovare nei negozi delle città italiane, neppure in quelli più grandi. Spesso capita di vedere un oggetto, anche magari un semplice soprammobile, su una rivista di design, per poi non riuscire ad acquistarlo in alcun luogo. Avere a disposizione un sito che ci offre la stragrande maggioranza dei prodotti in commercio dei migliori brand sulla pizza rende molto meno complicato acquistare ciò che ci piace, anche quando si tratta di un oggetto ricercato, originale e difficile da reperire nei negozi.

Come acquistare

Per comprare sul sito è sufficiente attivare un account a proprio nome, indicando le proprie generalità e i dati per la spedizione. Al termine della registrazione si può tranquillamente visitare l’e-commerce, alla ricerca di qualcosa che ci piaccia, per noi o per un regalo, come fosse un enorme centro commerciale che offre esclusivamente design di alta qualità. Una volta scelti gli oggetti preferiti li si inserisce nel carrello, si paga con carta di credito, o con qualsiasi altro metodo di pagamento elettronico, e si richiede la spedizione direttamente a casa. Per ordini superiori ai 150 euro di valore le spese di spedizione sono gratuite; esiste anche la possibilità di restituire qualsiasi oggetto che non ci soddisfi completamente, ottenendo la restituzione di quanto pagato per l’acquisto.

Il design di qualità

C’è chi teme il fare acquisti su siti internet perché non può toccare con mano la qualità dei prodotti offerti. Su Lovethesign sono presenti esclusivamente prodotti 100% originali, muniti delle necessarie garanzie da parte dei produttori. La certezza che si tratti di oggetti di alta qualità deriva direttamente dai nomi di chi li progetta e li produce. Per altro sul sito sono disponibili oggetti di design di ogni genere, dall’arredamento per ogni ambiente della casa all’illuminazione; dagli accessori per la cucina o l’apparecchiatura della tavola, fino al tessile per tutta la casa; dalle idee regalo agli arredi e ai complementi di arredo per il giardino o il terrazzo. Se avete visto un accessorio o un oggetto che vi piace su una rivista di design, sul sito la potete trovare di certo, a un prezzo promozionale.