L’outfit perfetto per l’uomo in carriera

Per l’uomo in carriera la cura del proprio aspetto estetico e del proprio outfit è sempre più importante per decretare il proprio successo personale e carrieristico, oltre che per accrescere la propria autostima.

L’abbigliamento dell’uomo manager deve essere innovativo, trendy, ricercato, curato nei minimi dettagli e deve essere personalizzato.

Per essere al top in ogni occasione, ogni uomo in carriera deve essere in grado di investire tempo e denaro nel reperire il migliore outfit.

Dai grandi eventi aziendali ai convegni, dalle cene aziendali al look da ufficio, oltre all’importanza del completo giacca e pantalone, l’uomo in carriera deve prestare massima attenzione anche ai dettagli estetici.

Via libera alle camicie personalizzate con il logo dell’azienda presso la quale lavora, alle scarpe eleganti, alle cinture in pelle con fibbia abbinate ai portafogli in pelle di vitello e, ad esempio, alla tracolla uomo The Bridge che consente di trasportare pc, smartphone, tablet, contratti, cartelline, elementi di scrittura, organizer e tanto altro

Uomo in carriera: abbigliamento casual o sportivo?

Un uomo in carriera, che riveste un ruolo apicale all’interno della società presso la quale lavora, necessita di essere l’”ambasciatore” ed il portavoce dell’azienda stessa.

Per questo, deve incarnare la figura dell’uomo perfetto in campo professionale: look sobrio e ben curato e la scelta dei capi d’abbigliamento deve essere assolutamente oculata.

Lo stile casual è la soluzione ideale per essere sempre al top in ogni momento della giornata: dalle riunioni in ufficio ai convegni, dagli appuntamenti con i clienti alle cene aziendali.

I completi eleganti sono un must have che non devono mai mancare nel guardaroba di un uomo in carriera.

Perfetti sono anche gli “spezzati” e i pantaloni classici abbinati ad una camicia o ad un cardigan casual.

Uno “strappo” alla regola è concesso? Ebbene sì, con l’evoluzione stilistica, anche gli uomini manager possono indossare un paio di pantaloni sportivi o di jeans abbinati ad una T-Shirt girocollo con un paio di sneakers alte per un look trendy e giovanile.

Le borse per l’uomo in carriera

Si sa l’uomo in carriera passa le ore della sua giornata a incontrare clienti, a concludere trattative, a partecipare a convegni, eventi, fiere, etc.

Insomma, la sua vita è dinamica e sempre in movimento o in viaggio.

Per avere tutto a portata di mano necessita della scelta delle giuste borse perfettamente abbinabili al dress code ed all’outfit.

La ventiquattrore e la tracolla da uomo sono i veri must have che non possono mancare ad un manager: oltre ad essere perfettamente abbinabili al proprio look, consentono di trasportare pc, smartphone, organizer, cartelline, fascicoli, contratti, penne, etc., grazie alla presenza di scomparti e taschine.

Portafoglio per l’uomo in carriera

In abbinamento all’outfit ed alla tracolla da uomo non può mancare il portafoglio per l’uomo in carriera che deve essere in pelle di vitello, elegante e di color nero o testa di moro.

Il portafoglio è un vero e proprio biglietto da visita che consente di organizzare al meglio i documenti d’identità, le banconote, le carte di credito, etc.