Il nuovo prototipo maschile risulta essere un gran macho anche, e soprattutto, se coi capelli lunghi e fluenti fino a ricoprirgli metà schiena. Chioma curata maniacalmente, come la barba che dev’essere altrettanto lunga del resto, e con un’attenzione al look da finto trasandato. Noi li abbiamo chiamati “vichinghi moderni”, ma possiamo chiamarli anche “boni e basta”.

Si chiama Josh Mario John aka @spizoiky, 194.000 follower su Instagram, è originario di Ontario, in Canada, ha un Master in Psicologia ed ha lavorato con i bambini in difficoltà. Inoltre ha un corpo scandalosamente muscoloso e uno sguardo penetrante che lo hanno portato a fare il modello, all’inizio come hobby, o come modo per guadagnare qualche soldo extra, ma adesso come vera e propria professione: Josh ha lavorato per marchi prestigiosi come Diesel, e negli ultimi anni è stato eletto Uomo della settimana da varie testate, tra cui Enfemenino. Si è fatto il primo tatuaggio a 24 anni, e da allora non ha resistito a coprire ogni angolo del proprio corpo.

“Ho iniziato tatuandomi un intero braccio nello stile della ‘new school’. Tutta la spalla è un collage di fiori e schizzi ispirati ai dipinti fatti dalla mia defunta nonna. Per me ha un significato molto importante”, ha dichiarato il modello.

Sicuramente lo scettro se lo contendono in tanti, data la moda impazzante del periodo. Ma su Instagram ne approda un altro che può essere eletto tra i più sexy, oltre al già citato Spizoiky. E’ arrivato dalla Norvegia Lasse Matberg aka @lasselom, ufficiale della marina norvegese. Trent’anni, biondo, barba incolta, muscoli e più di 629.ooo follower sui social. Molte delle sue fan lo paragonano a Thor, il supereroe della Marvel. Pronti a rifarvi gli occhi?

Come ogni prototipo di bellezza, c’è chi ne subisce il fascino e chi no, anche se noi non pensiamo sia questo il caso: il vichingo racchiude in sé tutte le caratteristiche che piacciono, una bellezza dolce e prorompente, da uomo macho ma che non puzza, bensì cura e tiene alla propria immagine. Secondo me buttano anche la spazzatura senza che nessuno glielo chieda (ndr).