«Quando troverò un colore più scuro del nero, lo indosserò. Ma fino a quel momento, io mi vestirò di nero!» Gabrielle Chanel

Se siete ancora indecise su cosa indossare la sera di Capodanno, non vi preoccupate le celebrità ci danno una mano a risolvere questo grande dilemma. Non dobbiamo per forza fare shopping, se nel nostro guardaroba c’è un must have che va bene per qualsiasi occasione. Diamo una possibilità all’iconico tubino nero.

Per sempre

“Questa è la Ford dei vestiti” Vogue

Il tubino fu inventato nel 1926 dalla stilista Coco Chanel col nome di Petite robe noire (vestitino nero), e con l’intenzione di creare un abito adatto per qualunque occasione. La popolarità del capo aumentò negli anni sessanta dopo che Audrey Hepburn lo indossò nel celebre film Colazione da Tiffany (firmato Givenchy). Linea scivolata, tessuto morbido ( di jersey o gabardine), silhouette rigorosa ed essenziale, sono le caratteristiche che hanno fatto innamorare del tubino nero le celebrità come Charlotte Casiraghi e Meghan Markle, ma anche le donne comuni, travalicando epoche, resistendo a mood e tendenze, affermandosi come il capo femminile per eccellenza.

Mai più senza

“Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita.”Gabrielle Chanel

Possiamo dunque affermare che il tubino nero è la soluzione a tutti i nostri problemi. Per il grande party di fine anno non possiamo fare a meno di indossarlo. Se hai le curve al punto giusto esaltale con un tubino aderente e un po’ elastico, se il fisico invece è longilineo come una tavola , allora possiamo puntare sulle forme leggermente svasate e sopra al ginocchio. Allora cosa state aspettando, iniziate a frugare nel vostro guardaroba e sfoggiate un look classico e senza tempo per la notte più lunga dell’anno.