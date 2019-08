Melissa Satta ci dona lezioni di stile. La showgirl conquista le classifiche dei look estivi 2019 con un outfit fresco e colorato, la soluzione ideale per il mare. Il match camicia legata, shorts in denim e espadrillas è ideale oppure indossare un abito-camicia stampato, shorts in denim e accessori cool per un look super di tendenza.

Camicia più shorts

Perfetta se legata in vita, bella anche in versione a trapezio lasciata un po’ lunga sui fianchi, soprattutto se avete molto seno e il punto vita non è il vostro forte. Scegliete righe sottili, microfantasie a fiori oppure il total white. Con questo look non sbaglierete mai. Melissa Satta ci dà un ottimo consiglio di stile, indossando una camicia che lascia sbottonate in fondo con una cintura cuoio in vita e sotto con un bel paio di shorts in denim, super comfy e super chic. Se le gambe sono il vostro punto di forza concedetevi uno short in denim oppure un paio di bermuda sopra il ginocchio, non ve ne pentirete.

T-shirt più shorts

In quei giorni particolarmente afosi in cui non si ha voglia di passare troppo tempo davanti allo specchio per scegliere l’outfit migliore, gli shorts risolvono ogni dilemma fashion e se abbinati con gli accessori giusti possono essere sfruttati in una gran varietà di occasioni. Melissa Satta, dedice di indossarli anche con una semplice maglia a maniche corte, per un look fresco e raffinato. Per sfruttarli con stile nella vita di tutti i giorni, possiamo indossare un paio di shorts bianchi con una t-shirt basic a maniche corte e un paio di comode sneakers.