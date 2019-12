Pronte per il periodo più intenso, fatto di feste in famiglia e party tra amici? Tra Capodanno, e tutte le cene aziendali, sono occasioni speciali che meritano dei look creati ad hoc. Per non sbagliare, possiamo ispirarci agli outfit delle nostre amate celebrità, che scelgono sempre di indossare il tailleur pantalone.

Bianco

Se pensiamo al tailleur bianco non possiamo che nominare l’iconica Victoria Beckham, questo colore tende a mettere particolarmente in risalto le curve. Il total white in inverno, non è taboo, anzi può rivelarsi davvero stiloso! Se volete essere davvero sexy, potete di abbinare un rossetto rosso. Quelli tendenti al “rosso freddo” fanno apparire i denti più bianchi, i toni più caldi invece hanno l’effetto contrario.

Nero

Se pensiamo ad un look total black, non possiamo che ispirarci alla super eccentrica Kim Kardashian. Una giacca tailleur nera è un capo di abbigliamento femminile classico e senza tempo. Perfetta con un paio di pantaloni a completo, una giacca tailleur nera può trasformarsi da capo raffinato e formale a capo casual ma allo stesso tempo super glamour, per una serata all’insegna del divertimento.

Rosso

Per un look super colorato, non possiamo che ispirarci alla bellissima Gigi Hadid. Il tailleur rosso è un capo difficile da abbinare, quindi è necessario optare per una punta di bianco e inserisci nel look degli accessori dai colori delicati, il trucco non è da sottovalutare. Il look “total red” diventerà adatto anche all’ufficio e ci farà sentire più energiche e raffinate.