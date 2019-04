Le belle giornate ci fanno venire voglia di colore, il cambio di stagione è stato effettuato e adesso è arrivato il momento di sfoggiare un po’ di sano spirito fashion. Le tendenze primavera-estate 2019 hanno decretato che i colori pastello sono di moda. Con l’arrivo della Pasqua anche i nostri abiti si tingono dei colori più tenui, un set di street style alternativo che non può mancare nel nostro guardaroba, dai tailleur al trench.

Il tailleur pastello

I loro toni sono delicati come quelli dei dolcissimi macarons. Le loro silhouette, invece, sono prese in prestito dal guardaroba maschile (taglio sartoriale). I nuovi tailleur primavera-estate 2019 fondono la dolcezza dei colori pastello ai profili essenziali del completo sartoriale da uomo, per un risultato irresistibile. Perfetti per essere indossate alle prime luci del mattino fino all’ora dell’aperitivo. I nuovi tailleur pastello sono profondamente versatili, realizzati in vari tessuti (come quelli a costine) e in grado di risolvere rapidamente un intero look aggiungendo un sottogiacca a contrasto. Possiamo indossarlo con delle belle scarpe con il tacco o con delle semplici sneakers, per un outfit super di tendenza.

Il tubino in tonalità pastello

L’abito a tubino è un must have da tenere nel nostro guardaroba, quest’anno anche questo capo si tinge di toni pastello. Tubini morbidi, abiti oversize in viscosa, vestiti vintage e chemisier saranno rigorosamente colorati di rosa pesca, verde acqua o verde salvia, meglio se abbottonato davanti in cotone color confetto.

Il denim color pastello

Anche il tessuto denim si colora di pastello. Le nuove collezione primavera-estate 2019 presentano oltre a tailleur e tubini, anche jeans dalle tonalità tenui, da abbinare con una semplice camicia, per un look elegante e raffinato.

Il trench pastello

Un ever green della moda è sicuramente il trench, adatto per essere indossato nel periodo della “mezza stagione”. Anche questo capo si colora di pastello, soprattutto in varie sfumature di rosa.

Come abbinare i colori pastello?

Chi ha detto che i colori scuri sono più facili da abbinare? Non dovete avere paura dello “spring mood”. I colori pastello della primavera-estate 2019, Il rischio che si corre però indossando tonalità come come il baby blue, il rosa tenue, il grigio matte, il giallo pastello, il lilla, il pesca e il verde menta è quello di trasformarsi in giganti cupcakes quindi abbinate: massimo due colori pastello alla volta, come ad esempio il bianco e un altro colore pastello a vostra scelta, oppure con toni accesi a contrasto che esalteranno il vostro outfit, ma l’accoppiata vincente è quella composta da una nuance pastello e un paio di jeans. Allora cosa state aspettando? È tempo di fare shopping e rivoluzionare il vostro look.