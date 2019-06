È vero che quando le temperature si alzano ci sentiamo più affaticati, soprattutto quando dobbiamo recarci in ufficio. La voglia di vestirci è zero, ma non c’è da preoccuparsi: possiamo essere fashion anche se fuori c’è un caldo torrido. Ecco alcune dritte su quali outfit utilizzare per andare in ufficio, grazie alle nostre amate star.

Victoria Beckham

Il completo gessato è un must have da tenere nel guardaroba. Possiamo indossarlo solo con il gilet come ha fatto la bellissima Victoria Beckham, un paio di sandali con il tacco ed il gioco è fatto.

Jennifer Lopez

Per chi non ama indossare i pantaloni durante l’estate, gli abiti con corpetto e gonna ampia, rigorosamente sotto il ginocchio, sono perfetti per voi. Jennifer Lopez ci insegna come indossarli abbinandoli con un paio di zeppe.

Kim Kardashian

Gli abiti ampi non fanno per voi? Non vi preoccupate, potete optare anche per un tubino dai toni scuri, con scollo all’americana, come quelli che ama indossare la regina del web Kim Kardashian.

Jennifer Aniston

Per un look classico e senza tempo, optate per la combo esplosiva formata da: camicia e gonna tubino. Jennifer Aniston ci insegna come indossarle l’intero outfit con un bel paio di pump neutre.

Céline Dion

La stampa floreale non può mancare nel nostro guardaroba estivo. Per un look da ufficio impeccabile, un abito dalla gonna ampia ricoperto di fiori delicati è la soluzione a tutti i nostri problemi, Céline Dion ci insegna come indossarlo.

Kate Middleton

Chi ha detto che i colori accessi, non sono adatti per andare in ufficio? Se l’abito che decideremo di indossare è un modello classico stile college, come quello di Kate Middleton, il colore, non è più un problema.