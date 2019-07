Le giornate in ufficio diventano sempre più pesanti e non vediamo l’ora di andare in ferie. Anche gli outfit non ci sono d’aiuto, se d’inverno indossare i tacchi è un piacere, d’estate non lo è più, ma non c’è da preoccuparsi, possiamo essere fashion anche indossando alla perfezione con una sneaker comoda e semplice, una stringata o uno stivaletto.

Con stivali

Chi ha detto che gli stivali non fanno parte del nostro guardaroba estivo, si sbaglia di grosso, sappiamo che le tendenze 2019, hanno decretato: mai più senza boots! Da abbinare con long dress o prendisole (altra tendenza estiva) renderanno il vostro look casual e chic allo stesso tempo.

Con sandali

Non per forza bisogna indossare sandali con il tacco. Infatti, le tendenze estive 2019 sono per il super flat, per chi ama indossare abiti lunghi o gonne, il sandalo basso renderà il tutto più raffinato.

Con sneakers

Immancabile nel nostro guardaroba sono le sneakers. Le ultime tendenze dello street style, hanno decretato che: sono l’elemento indispensabile per i nostri outfit. Indossate con abiti, gonne e pantaloni palazzo, rendono il look super cool.

Con espadrillas

Da qualche stagione sono tornate di gran moda, scalzando di peso le sempre presenti ballerine e rendendole, in un sol colpo, un po’ passate. Comode, fresche e in mille colori possibili, le espadrillas non si può non amarle nei giorni d’estate, da indossare anche in ufficio, per un look all’ultimo grido.

Mai più senza…

La gonna plissettata è protagonista delle collezioni più importanti di stagione, portata in passerella da brand come Valentino, Fendi, Dior o Burberry a mostrare un’estrema vivacità contemporanea pur rimanendo fedele al suo ideale femminile fatto di eleganza e classicità, è il capo perfetto per essere indossato a lavoro. Dalla classica la gonna plissettata firmata Dior al modello Valentino ampio, morbidissimo, lungo fino ai piedi e si indossa con la blusa bianca e un cinturone con fibbia, naturalmente questo capo si sposa alla perfezione con le scarpe basse.