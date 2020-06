Definirla una con vista sarebbe un eufemismo. Londra durante questo 2020 avrà quella che è stata definita la prima piscina al mondo ad essere a 360 gradi, a sfioro sul tetto. Secondo il progettista Compass Pools la piscina sarà costruita sul tetto di un edificio di 55 piani, collocando la piscina ad un’altezza di 200 metri. Ma non è tutto, perché la pool avrà anche un fondo trasparente. La costruzione farà parte di un nuovo hotel di lusso, l’Infinity London, che, secondo Alex Kemsley, direttore tecnico e progettista, dovrebbe aprire i battenti entro il 2020.

«Ci aspettiamo che la piscina abbia un costo superiore a 10 milioni di sterline», afferma Alex Kemsley.

Il pavimento trasparente consentirà agli ospiti dell’hotel di vedere il cielo e le persone nuotare, sarà realizzato in acrilico fuso piuttosto che in vetro. Questa scelta è stata definita per “fare in modo che la piscina sembri perfettamente chiara”, secondo Compass Pools. Il meccanismo per accedervi si serve della porta di un sottomarino. «Sarà presente una scala a chiocciola rotante che si alza dal fondo della pool quando qualcuno vuole entrare o uscire. Il limite assoluto della piscina e del design dell’edificio e un un po ‘di James Bond per l’avvio!». Ha detto Kemsley in una dichiarazione.

«Normalmente sarebbe sufficiente una semplice scala, ma non volevamo scale all’esterno dell’edificio o in piscina poiché rovinerebbero la vista», ha continuato. Un “anemometro” incorporato che controlla la velocità del vento verrà utilizzato per impedire all’acqua di strabordare verso la strada. Il sistema di riscaldamento della piscina utilizzerà l’energia di scarto del sistema di climatizzazione dell’edificio.

L’Infinity London sarà l’unica al mondo ad essere a sfioro su un tetto a 360 gradi. Ma non è l’unica piscina a cielo aperto da visitare. L’hotel Marina Bay Sands a Singapore ha una piscina a sfioro sul tetto al 57 ° piano dell’hotel, inaugurata nel 2010. Marina Bay Sands è stato uno degli “hotel più instagrammed del 2017”, secondo Travel + Leisure, che ha utilizzato il numero di geotag per la classifica. Anche a Houston se ne trova una con fondo di vetro a 150 metri dal suolo, quella del Market Square Tower Apartments, aperta dal 2017.