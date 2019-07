Stare in prima fila alla Settimana della Moda di Londra? Da settembre sarà possibile: si potranno infatti acquistare i biglietti per assistere alla London Fashion Week per la Primavera Estate 2020, un’opportunità unica nei 35 anni della LFW. Dal 13 al 17 settembre si terrà la London Fashion Week e per la prima volta in 35 anni si potrà assistere all’evento acquistando i biglietti, in modo da poter stare anche in prima fila, insieme a editori e celebrità. Un’opportunità del genere non si era mai vista e che siate fashion victim o semplici appassionati di moda, adesso potrete vedere con i vostri occhi l’apice del calendario del fashion, sedendovi accanto a celebrità, editori o designer di spicco. Ma come funziona? E dove acquistare i biglietti? Ecco qui tutto quello che c’è da sapere.

Come assistere alla Fashion Week