Nella settimana della moda londinese, stilisti emergenti e designer affermati presenteranno le loro collezioni per la Primavera/Estate 2020. Attenzione non solo le passerelle anticiperanno le tendenze, le “strade” sono piene di celebrità sempre pronte a donarci lezioni di stile.

Mai più senza…

La moda parte dalle passerelle ma sicuramente trova nello street style la declinazione più immediata. Gli outfit più cool sono paparazzatissimi e condivisi su ogni piattaforma digitale e anticipano tutte le tendenze 2020. Nella vecchia Swinging London, dalle borse della spesa indossate come top alle miriadi di berretti, gli inglesi hanno indossato davvero di tutto. L’elenco delle celebrità che partecipano alla London Fashion Week è davvero notevole, nessuno però passa inosservato, grazie all’insieme di colori sfoggiati sui propri abiti. Tra capi sfoggiati non abbiamo potuto fare a meno di notare: un maglione all’uncinetto colorato, una gonna a fantasia colorata, un vestito rosa, blu e bianco, capelli rosa più berretto blu e infine dei pantaloni verdi fantasia con bordi piumati.

Colore

Due colori che danno energia alla moda 2019 visti per le strade di Londra in occasione della London Fashion Week primavera estate 2020 che dettano la tendenza di questo inverno. Non è solo un gioco di moda, è un’inezione di autostima. Stiamo parlando del rosa che si affida alla tinta più girly, senza limitazioni di sfumature e nuance ma affrontando l’arcobaleno cromatico con fare civettuolo e infinite possibilità.Anche l’effetto Barbie, si può spezzare scegliendo un solo capo o accessorio che ne tenga alto il nome. In seconda posizione abbiamo l’arancione che si presta a dare una sferzata di vitalità sia ai vestiti che agli accessori: scarpe, borse, ma anche orologi, occhiali e persino gli orecchini.