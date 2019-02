La London Fashion Week si sta per concludere con un susseguirsi di sfilate nella capitale inglese che ha stupito tutti. In passerella stilisti di punta e d’avanguardia come Alexander McQueen, John Galliano, Hussein Chalayan e Stella McCartney, ma anche stilisti emergenti dello street style come il designer irlandese Richard Malone, Emma Charles, Jamie Wei Huang ,Matty Bovan e tanti altri. Il fashion system si colora di quelle “strange things” che solo una città come Londra può donare. La London Fashion Week è iniziata venerdì 15 febbraio con Mark Fast, il designer specializzato in knitwear di lusso e in front row star e donne dell’alta società da Kristin Scott-Thomas al premio Oscar Colin Firth a lady Amelia Windsor (membro della Royal Family) e poi l’immancabile famiglia Beckham, seduta in prima fila accanto all’iconica Anna Wintour.

Gli influencer della London Fashion Week 2019

Londra è da sempre una città cosmopolita, infatti alla London Fashion Week ha dato la dimostrazione di come la diversità è ricchezza. Questa parola significa così tanto in un panorama mondiale dove ci sono forti discriminazioni razziali. Londra si riempie di influencer che provengono da diverse parti del mondo. Hanno preso parte attivamente all’evento e seduti in prima fila hanno c’erano: Aleali May, una stilista, modella e influencer il cui stile è il gioco di steezy e sneakers: è un grande nome nel regno dei fashion influencer. L’anno scorso è diventata la prima donna a disegnare scarpe Nike Air Jordan e Nike.

Elaine Welteroth ex redattore capo di Teen Vogue, giudice di Project Runway, attivista per la diversità è elegante e indossa sempre stivali bianchi.

Lo stilista e fashion blogger di Los Angeles Darion Famous è diventato famoso tra gli “OOTDMens” ed è acclamato come uno degli l’influencer più belli al mondo.

In fine Eva Chen, influencer per eccellenza, una delle principali fautrici che abbraccia la differenza come forza, fa parte della prima generazione cinese-americana ed ha uno stile stellare.

Eventi aperti al pubblico alla London Fashion Week

Le star, gli influencer e le persone dell’alta società, non sono le sole a partecipare a London Fashion Week 2019. Londra si è scatenata con una serie di favolosi eventi di moda, e molti di loro sono aperti al pubblico. In questa stagione, i fan della moda avranno accesso senza precedenti a sfilate see-now, buy-now, talk di settore, spazi di vendita e esperienze di consumo innovativo.Un nuovo format sarà un evento di due giorni tenuto all’interno dello Show Space ufficiale presso il negozio X a 180 Strand. La boutique di fitness di Londra Another Space ospita una lezione di spin a tema della London Fashion Week con una speciale playlist della settimana della moda di Londra. L’occasione di mettersi in forma accompagnati da un’atmosfera fashion e cosa più importante tutti possiamo entrare. Insomma una London Fashion Week all’insegna delle novità, parola d’ordine per il 2019: alternativo!