L’Olio del Garda in un libro del Frantoio Turri

“Olio ed olivi del Garda veronese. Le vie dell’olio gardesano dal medioevo ai primi del Novecento”. E’ il primo libro dedicato interamente alla storia dell’olio del Garda prodotto dal Frantoio Turri e curato da Gian Maria Varanini con i contributi di Andrea Brugnoli e Paolo Rigoli.

Nel libro viene raccontata la storia millenaria della coltivazione dell’olivo e della produzione di olio sulla sponda veronese del lago di Garda, un percorso che ha inizio nel basso Medioevo e che arriva fino al primo Novecento.

Le numerosi fonti citate dimostrano come già in tempi remoti l’olio gardesano si distinguesse per la qualità e per il valore economico maggiore rispetto agli oli di altre provenienze.

Inoltre, proprio per le sue proprietà, l’olio del Garda veniva utilizzato sia nell’alimentazione che in campo medico. La Famiglia Turri continua a sostenere, attraverso libri e divulgazioni, a sostenere la ricerca storica e la divulgazione sull’olivicoltura veronese.