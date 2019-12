Novità in arrivo per la seconda stagione di ALL TOGETHER NOW, in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Le Donatella – membri della giuria – scelgono di indossare alcune creazioni della Maison LOÏS, brand della giovane ed eclettica fashion designer pugliese Matilde Di Pumpo.

LOÏS di Matilde Di Pumpo

LOÏS è la sartoria-a-porter che progetta e sperimenta la cultura e l’evoluzione delle contaminazioni. Un rinascimento, un nuovo orientamento nel modo di fare e di creare. Solo per Le Donatella, Matilde Di Pumpo ha realizzato una Capsule Collection reinterpretando lo stile vittoriano. Lo ha fatto immaginando di lavorare direttamente sul corpo delle due sorelle – come uno scultore – che a suon di proporzioni, materiali e forme impasta direttamente la materia. Pura arte di sartoria. Vera e autentica sartoria che utilizza gli strumenti dei veri coutourier. L’idea di Matilde di Pumpo, creatrice di LOÏS, è quella di evitare sprechi, accumuli di materiale dal valore inestimabile.

Gli armadi e i cassetti della nonna sono uno scrigno prezioso. Non solo abiti, ma anche corredi, asciugamani, accessori possono diventare la base di partenza per ri-creare qualcosa di bello. Le maniche di una camicia possono diventare una gonna, un vecchio pantalone una giacca o viceversa. Dall’inaspettato nasce così qualcosa di unico e originale, grazie ad un’idea sostenibile di reinterpretazione e rivalutazione di ciò che già esiste. Uso e riuso, ricerca, recupero e sostenibilità. La regola è non avere regole. Così è nata la Maison LOÏS.

«La mia progettazione è divisa oggi in tre tipologie contornate tutte da un’attenta lavorazione sartoriale. 1) Dare ad uno stesso tessuto diverse sfaccettature tramite colorazioni. Questa è un’idea che nasce dal bisogno di avere a disposizione più tessuti poiché nel posto in cui vivo non è semplice poter fare una ricerca completa utile alla creazione e realizzazione di una collezione. 2) Utilizzo del neoprene nella vita quotidiana. I colori del mare, gli odori e le sensazioni, viaggiano sempre nei miei pensieri e voglio cristallizzarli proprio utilizzando questo materiale. 3) Upcycling che nasce dal pensiero e dalla volontà di riutilizzare ciò che già esiste per creare qualcosa di nuovo e inaspettato.»

Le Donatella e lo scatto osé su Instagram