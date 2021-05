Yacht di lusso. Jeff Bezos ha dato il meglio di sé: si chiama Perla Nera e costa 185Miliardi

Yacht di lusso. Esquire ha già affrontato l’argomento ponendosi una domanda piuttosto essenziale: cosa fai quando hai un miliardo di dollari? Ebbene, la risposta lampante è sicuramente una villa. Ma cosa fai invece quando hai 185 miliardi di dollari? Costruisci navi spaziali e compri un enorme superyacht… ovvio, no?!

L’ultima pazzia di Jeff Bezos è uno yacht di lusso da 500 milioni di dollari lungo 127 metri, con ben tre alberi giganti, che prende il nome di Perla Nera. Bezos si è recentemente dimesso dalla carica di CEO di Amazon, quindi probabilmente ora ha molto tempo a disposizione. La sua nave sarà più lunga di un campo da calcio e, secondo quanto riferito, la sta facendo fabbricare nei Paesi Bassi. Oceanco è il costruttore di yacht di lusso che se ne occupa. Oceanco lo costruisce da anni, ma la notizia è stato scoperta solo di recente. Come se lo yacht gigante non fosse abbastanza, Bezos sta anche acquistando un’intera flotta di yacht più piccoli che trasporteranno i suoi giocattoli da ragazzo grande, come sottomarini, elicotteri, automobili e tutte quelle altre cose da miliardari. Secondo il portale autorevole Forbes ( specializzato del settore) in testa alla classifica rimane inesorabilmente Jeff Bezos, la persona più ricca del mondo per il quarto anno consecutivo, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari: 64 miliardi in più dello scorso anno.

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha conquistato il titolo di persona più ricca del mondo. Ma Bezos, a 57 anni, è ancora nel pieno del suo potenziale di guadagno. Bezos è al primo posto nella lista degli ultra miliardari di Forbes. La sua inestimabile ricchezza è salita 39 miliardi nell’ultimo anno, che secondo Forbes è stato il maggior guadagno anno su anno nella storia della lista. Con tale “quotazione” Bezos ora vale più del prodotto interno lordo del Marocco.