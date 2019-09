Lo sguardo profondo di Johnny ed i dolcissimi lineamenti di Vanessa: Lily Rose Depp incarna la perfetta unione dei geni fortunati(-ssimi) di mamma e papà. E sul tappeto rosso di Venezia76 esibisce un look che rievoca il fascino unico firmato Chanel.

In occasione della première del film The King – di cui galeotto è stato il set per Lily Rose e l’attore francese Timothée Chalamet – la primogenita della ex coppia Depp-Paradis pare quasi l’incarnazione di un ritratto rinascimentale. Indossa un abito senza spalline dalle tonalità rosa pastello, delicatissimo come i tratti del suo volto. La gonna, lunga fino alle caviglie, è adornata di increspature leggerissime, che fanno apparire Lily Rose una statua greca.

Il décolleté, lievemente a cuore, è completato dall’aggiunta di un foulard raffinato, perfettamente in tinta con il vestito, e da un’acconciatura che lascia due ciocche dei capelli raccolti cadere dolcemente sul viso.

Ultima ciliegina sulla torta sono i pendenti di diamanti che donano luce ulteriore ai bellissimi occhi color cioccolato dell’attrice.

Ovviamente il tutto non poteva che essere Chanel.

Lily Rose Depp, sul red carpet, rappresenta l’emblema della femminilità che commemora un’eleganza onirica, convertendo il tappeto in una scena surreale, da film. Un vero e proprio tributo alla maison francese, di cui la star è volto e musa dalla giovane età di 16 anni.

Anche il collega Timothée Chalamet – il protagonista del film pluripremiato Chiamami col tuo nome – con il quale Lily Rose fa ora coppia fissa, punta su di un’eleganza senza tempo: un completo di tessuto color ghiaccio, morbido come la seta, ultimato da una doppia cintura in vita. Un look a cui l’attore abbina degli inaspettati anfibi neri e lasciando liberi i naturali capelli ricci e corvini.

Così la presentazione del movie The King sul tappeto di Venezia76 si è trasformata, a sua volta, in una scena da film: bellissima, mozzafiato, eterna.

Ed il duo Depp-Chalamet ne è stato il protagonista assoluto.