Lily-Rose Depp è nata a Parigi il 27 maggio 1999, è figlia dell’attore statunitense Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis. Dopo la fine della relazione tra Depp e la Paradis, durata 14 anni, i due hanno avuto l’affidamento congiunto della figlia, che è cresciuta tra Parigi e Los Angeles. Questa situazione le ha permesso di imparare a parlare fluentemente entrambe le lingue.

Ha uno stretto rapporto con il padre, al quale ha regalato un braccialetto portafortuna dal quale non si separa mai. Johnny è talmente legato alla figlia che si è tatuato il suo nome sul petto, sopra il cuore.

Karl e Lily-Rose

Poco più che sedicenne inizia a lavorare come modella. Viene scelta, nel luglio 2015, da Karl Lagerfeld come nuovo volto di Chanel e testimonial per la collezione di occhiali Pearl Eyewear. Nel 2016 è la più giovane testimonial del profumo più venduto al mondo, Chanel Nº 5 L’Eau. È apparsa, inoltre, sulla copertina di numerose riviste super patinate, del calibro di Vanity Fair, Vogue, V magazine, Elle e Glamour.

Lyli-Rose, modella e non solo!

Nel 2016 interpreta la fantomatica sensitiva Kate Barlow in Planetarium al fianco di Natalie Portman. Nel 2018 recita insieme a Louis Garrel e a Laetitia Casta ne L’uomo fedele. Lily-Rose Depp appare anche nel documentario Period. End of Sentence. con Priyanka Chopra. La pellicola, che è stata distribuita da Netflix nel febbraio 2019, ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio documentario.

Lily-Rose, un po’ di vita privata

Lily-Rose ha dichiarato in un’intervista di aver sofferto, in passato, anche lei come altre celebrità, di anoressia, facendo a lungo i conti con questo disturbo alimentare. Ma è una malattia che si è lasciata alle spalle. Dal 2015 al 2018 è stata impegnata in una relazione con il modello inglese Ash Stymest. Dall’autunno del 2018 è legata sentimentalmente al protagonista di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet.

