Dopo essere entrata sotto i riflettori nel 2014 con un ruolo nel film Tusk a soli 15 anni, Lily-Rose Depp è stata regolarmente in prima fila alle sfilate di Chanel, ai festival cinematografici ed ai tappeti rossi in tutto il mondo. La figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, che compirà 21 anni il 27 maggio 2020, ha sviluppato uno stile tutto suo. Sebbene si noti da subito una straordinaria predilezione per Chanel. Fun fact: conosceva il defunto designer Karl Lagerfeld da quando era piccola, ed è stata il volto fresco e giovane del marchio Chanel No.5 L’eau.

La piccola Depp prenderà il posto del papà

Anche la versione di Lili Rose Depp da giovane attrice non ha intenzione di rallentare presto. Ha ruoli imminenti ed importanti in The King di Netflix, al fianco di Timothée Chalamet e Robert Pattinson, dove interpreterà la consorte regina Catherine of Valois. Oltre a progetti con noti autori come Nicholas Jarecki e Neil Burger. Tutto ciò per dire, c’è molto da guardare al futuro, che serberà per Lily Rose altre apparizioni scintillanti sul tappeto rosso. Ecco una carrellata dei migliori look di Lily-Rose Depp finora.