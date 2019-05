È arrivato il momento di tirare fuori dal nostro guardaroba le scarpe aperte. Ormai le belle giornate sono arrivate e quindi possiamo mostrare al mondo intero, una pedicure perfetta. Ed ecco che la bellissima Victoria Beckham, ci insegna come indossare tutte le tipologie di calzature che mostrano totalmente o parzialmente il piede.

Victoria Beckham DOCET

Victoria Beckham ha deciso di sfoggiare un tacco a punta aperta o un sandalo, può sembrare la scelta più ovvia per sfoggiare una pedicure fresca, ma per Victoria è semplicemente troppo scontato. La stilista è stata avvistata nel suo hotel pochi giorni fa, a New York City, con uno smalto pronto alla primavera sulle punte dei piedi e ha scelto lo stile di calzature definitivo per metterlo in mostra.

Un paio di stivaletti a punta aperta di Beckham, della sua etichetta, che erano montati su una gamba, hanno rivelato solo il décolleté della punta, permettendo allo smalto rosso fuoco di diventare il centro della scena. Per quanto riguarda la sua manicure, Victoria Beckham ha optato per un’altra tonalità stagionale, facendo un rosa pastello più morbido, perché il rosso e il rosa insieme, si sa, sono sempre un duo sorprendente.

La soluzione per la Primavera/Estate 2019

Victoria Beckham è conosciuta per le sue scelte di moda fuori dall’ordinario, ma senza esagerare nell’uso degli accessori e dei colori. Victoria Beckham ama indossare, sandali e spuntate sotto pantaloni palazzo, gonne plissettate e tute intere. Uno stile elegante e semplice al tempo stesso, fatto di capi monocromatici (raramente di stampe) dal taglio androgino. Grazie a Victoria e anche al suo marchio, possiamo ispirarci a dei look Primavera/Estate da urlo. Allora cosa stiamo aspettando? Rivoluzioniamo il nostro guardaroba.

Una galleria dedicata a Victoria Beckham, per ispirarci un po’