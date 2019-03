Pochi giorni fa la popstar Rihanna, ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale spiegava come applicare un illuminante Fenty Beauty. Sembra che per la primavera 2019 la parola chiave per il trucco sia highlighter, non a caso uno dei pezzi forti del marchio Fenty. Dettaglio importante è sempre quello di rimanere naturali, ma con un tocco di luce in più. Ed ecco come applicare in poco tempo l’illuminante anche al mattino, quando la voglia di mettere su un po’ di trucco non è tanta.

Rihanna ci insegna come applicare l’illuminante

C’è un prodotto make up di cui non si può fare a meno, in questa primavera 2019. Si tratta dell’illuminante viso, un accessorio indispensabile per far apparire ancor più radioso e pieno di luce il nostro incarnato. L’illuminante è in grado di evidenziare determinate zone del viso, rendendole in qualche caso più prominenti. Si tratta, insomma, di un prodotto molto utile e sicuramente versatile. Andiamo a scoprire, dunque, come applicarlo grazie alle lezioni tutorial che la popstar Rihanna condivide sul suo profilo Instagram. Prima di tutto è necessario un pennello adatto in modo tale da mettere il prodotto sul viso in modo omogeneo. Il secondo passaggio riguarda l’individuare le zone del viso che vogliamo illuminare. Per un effetto naturale è necessario applicarlo in poche zone, vicino agli zigomi, sulla punta del naso e sulla parte superiore delle labbra. Per chi invece ama un effetto più luminoso può decidere di applicarlo sull’arcata sopraccigliare e sulle spalle. L’importante è sempre rimanere naturali come esprime l’etica del marchio Fenty Beauty.

Le varie tipologie di illuminante

Esistono varie tipologie di illuminanti, da quelli in polvere a quelli liquidi, ma bisogna fare attenzione a quale di questi si adatte meglio alla nostra pelle. Sicuramente per chi ha una carnagione chiara è necessario qualcosa di semplice e naturale ma che duri a lungo come l’illuminante Fenty Beuty Diamond Bomb All-Over Diamond Veil dalle tonalità fredde. Per chi invece ha una pelle più ambrata può concedersi l’illuminante dalle tonalità calde Killawatt Freestyle Highlighter. L’importante è adattare il trucco al proprio viso in maniera naturale, ma c’è chi ama esagerare e non a caso la linea Fenty Beauty propone anche illuminanti brillanti che sono in grado di riflettere la luce, di grande impatto e creano bagliori piuttosto forti in alcune zone del viso. Insomma se non avete un illuminante nel vostro beauty trucchi, è arrivata l’ora di comprarlo.